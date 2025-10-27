Бадемовото масло е новата суперзвезда сред храните

Тъй като потребителите все повече заменят традиционните кремове за мазане с по-здравословни алтернативи, бадемовото масло се очертава като популярен избор.

Според лицензираният диетолог Кристина Кук то е „кремообразна алтернатива на класическото фъстъчено масло“ с подобна хранителна стойност и добавена гъвкавост. Бадемовото масло е хвалено заради здравословните за сърцето мононенаситени мазнини, високо съдържание на витамин Е, магнезий, фибри и растителни протеини.

То се приготвя чрез смилане на цели бадеми в гладка или текстурирана паста, понякога с щипка сол или олио. Високото съдържание на мононенаситени мазнини подпомага по-ниския холестерол и подобрява здравето на сърцето, докато витамин Е действа като мощен антиоксидант за кожата, очите и клетъчното здраве. Магнезият подпомага мускулите, костите, имунната функция и регулирането на кръвната захар.

Бадемово масло срещу фъстъчено масло Изследване показва, че бадемовото масло като цяло превъзхожда фъстъченото масло по витамини, минерали и фибри. Порция от две супени лъжици осигурява приблизително три пъти повече витамин Е, два пъти повече желязо и седем пъти повече калций от фъстъченото масло. Бадемовото масло съдържа и повече полезни за сърцето мононенаситени мазнини и по-малко наситени мазнини. Фъстъченото масло предлага малко повече протеини, но и двата вида ядкови масла са отлични източници на растителни протеини.

Въпреки ползите си, диетолозите предупреждават, че бадемовото масло е калорично, с близо 100 калории на супена лъжица. Прекомерната консумация може да допринесе за наддаване на тегло или храносмилателен дискомфорт, а солените версии може да не са подходящи за хора с високо кръвно налягане. Алергиите към ядки го правят неподходящо за някои хора. Кук подчертава, че когато се консумира умерено, „е храна, която може да бъде част от здравословна и балансирана диета.

Предлага богат на хранителни вещества и универсален вариант за тези, които търсят здравословна за сърцето и богата на протеини храна. От повишаване на енергията до подпомагане на здравето на кожата и костите, това кремообразно ядково масло е достойно допълнение към балансираната диета, особено когато е избрано в натурални, неподсладени варианти.

Както изследванията, така и експертните мнения показват, че разумното му включване в ястията може да осигури значителни ползи за здравето, без да се прави компромис с вкуса или удобството.

Четете още: Диета с високо съдържание на мазнини може да поддържа мозъка млад