Симфоничният оркестър на БНР разказва история, в която са били замесени София Лорен, Горбачов и Бил Клинтън

На 5 ноември, от 19.00 часа, в Първо студио на БНР – на Българското национално радио, под палката на главния диригент Константин Илиевски ще прозвучи „Петя и вълкът“ от Сергей Прокофиев.

Приказката разказва за Петя, която тръгва на смело пътешествие, за да хване страшния вълк.

Всяка част от творбата е разказ на героя, изсвирен на конкретен инструмент: струнните са Петя, валдхорните – вълкът, ударните – ловците.

На двора е и Дядото – фагот, там са и приятелите на Петя: патето – обой, котката – кларинет, а птичката – флейта. Разказвач на историята е Йоана Георгиева.

Любопитни детайли около „Петя и вълкът“ е, че Прокофиев пише текста и музиката за Московския детски театър само за четири дни, след което лично дирижира премиерата.

През годините творбата е записвана и издавана хиляди пъти. През 1978 г. Филаделфийският оркестър я записва с разказвач Дейвид Бауи, Европейският камерен оркестър я издава с диригент Клаудио Абадо и разказвач Стинг, а Бил Клинтън, Михаил Горбачов и София Лорен получават „Грами“ за участието си в записа на Руския национален оркестър с Кент Нагано.

„Петя и вълкът“ е част от музикално-образователните концерти за деца на Радиосимфониците. Той има за цел да научи малките слушатели да разпознават звука на оркестъра и да откриват радостта от живата музика.

От БНР съобщават, че все още може да си закупите билети в Рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на „Ивентим“.