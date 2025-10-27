Физическата активност и омега-3 работят заедно, за да поддържат зъбите ви здрави и възпалението – ниско.

Изследователи откриха, че съчетаването на редовна физическа активност с прием на омега-3 добавки може да има значителен ефект върху оралното здраве. Тази комбинация помага на имунната система да се справя по-добре с хроничните инфекции в корените на зъбите и намалява загубата на костна тъкан около тях. В проучвания с животни тези, които тренирали и приемали омега-3, показали много по-ниски нива на възпаление и по-здрава костна структура.

Редовните тренировки и омега-3 мастните киселини може тихо да оздравят устата ви отвътре. Комбинацията засилва имунната система, намалява възпалението и предпазва зъбите от костна загуба.

Ново изследване, публикувано в Scientific Reports, показва, че редовните упражнения, съчетани с прием на омега-3 добавки, могат значително да подобрят имунната функция и да намалят тежестта на хроничния апикален периодонтит – вид възпаление, което засяга върха на корена на зъба.

Нелекуваният апикален периодонтит може да доведе до загуба на зъб, но ефектите му се простират отвъд устната кухина. Заболяването е свързано със системни проблеми като диабет, метаболитен синдром, атеросклероза и бъбречни заболявания – всички те могат взаимно да се влошават, създавайки порочен кръг между възпалението и общото здраве.

„Това е състояние, което пациентът може дори да не осъзнава, защото протича хронично, но може да доведе до разрушаване на костта и разклащане на зъбите. При спад в имунитета може да стане остро – с болка, поява на гной и подуване на лицето,“ обяснява професор Рожерио де Кастильо от Стоматологичното училище в Арасатуба, Сао Пауло (FOA–UNESP), който ръководи изследването.

В проучването учените предизвикали апикален периодонтит у 30 плъха и ги разделили в три групи:

контролна група – без лечение,

– без лечение, група с упражнения – 30-дневна плувна програма,

– 30-дневна плувна програма, група с упражнения и омега-3 – плуване плюс добавки с омега-3 мастни киселини, известни с противовъзпалителния си ефект.

Животните, които само тренирали, показали по-добри резултати от контролната група, но най-добри били тези, които съчетавали упражненията с омега-3.

Подробни имунологични тестове показали, че групата с комбинирано лечение имала най-ниски нива на възпалителните цитокини IL-17 и TNF-α. Дори само упражненията намалили тези показатели, но комбинацията била най-ефективна.

Изследователите наблюдавали и по-малък брой остеокласти – клетки, които разграждат костта – в двете активни групи. 3D микроскенове потвърдили резултатите: животните, които плували, имали по-малка загуба на алвеоларна кост (тази, която поддържа зъбите), а групата с омега-3 показала най-добра костна плътност.

Значение за човешкото здраве

Според авторите, резултатите допринасят към нарастващите доказателства, че физическата активност и омега-3 мастните киселини подобряват не само общия имунитет, но и здравето на устната кухина.

„За да се потвърди дали ефектът е същият при хора, ще е необходимо клинично проучване с голям брой пациенти. Но освен всички вече известни ползи от упражненията и омега-3, това е още едно важно доказателство,“ казва Жасинто, съавтор на изследването.

Проектът е финансиран от FAPESP чрез стипендии за научна дейност, предоставени на Мишели де Лима Родригес, съавторка на изследването.

