Потенциални странични ефекти и ползи за здравето на сока от целина

Твърденията, че сокът от целина е лек за всичко, не са подкрепени от науката. Ето какво трябва да знаете за сока от целина, включително неговите ползи за здравето и потенциални отрицателни ефекти.



Сокът от целина започна да става популярен през 2019 г., като в определен момент повече хора търсиха информация за него в Google, отколкото за средиземноморската диета. Антъни Уилямс, известен като „Медицинският медиум“, се представя като инициатор на движението за сок от целина. Неговите „креденциали“ обаче се базират на способността му да „говори с духове“, а не на медицинско или хранително образование.

Уилямс твърди, че сокът от целина е чудодеен еликсир, който лекува хронични заболявания, подобрява храносмилането и трябва да се пие на празен стомах.

В тази статия развенчаваме митовете за сока от целина и обясняваме какво наистина трябва да знаете.

Хранителни стойности на сок от целина

Според USDA, 1 чаша сок от целина съдържа:

Калории: 40

Въглехидрати: 8 г

Фибри: 4 г

Захари: 3 г

Добавени захари: 0 г

Протеин: 1 г

Мазнини: 0 г

Наситени мазнини: 0 г

Холестерол: 0 г

Натрий: 229 мг

Калий: 625 мг

Фолиева киселина: 85 мкг

Витамин K: 70 мкг

Целината е нискокалорична зеленчукова храна. Тя не съдържа голямо количество от един специфичен хранителен елемент, но осигурява добър прием на фибри и витамин K. Сокът от целина е по-концентриран от самите стъбла, така че хранителните вещества са по-силно концентрирани.

Както всички зеленчуци, целината и сокът от нея съдържат антиоксиданти, които подпомагат здравето. През 2022 г. в списание Foods бе публикуван преглед, според който целината първоначално е била използвана за медицински цели, преди да стане широко използван зеленчук. Целината притежава противовъзпалителни свойства и може да понижи кръвната захар, кръвното налягане и нивата на холестерол. Семената на целината се използват за предотвратяване и лечение на подагра, силно болезнена форма на артрит.

Чаша сок, направена от половин връзка средни стъбла (4–5 броя), съдържа повече хранителни вещества от 1 чаша нарязана целина, тъй като се използва повече целина за приготвянето на сока. Въпреки това някои витамини като витамин C може да намалеят при излагане на топлина и кислород по време на смесване или пресоване. Може да се загуби и част от фибрите, но една чаша съдържа 4 г, което е добра доза.

Като цяло храненето на твърда храна е по-задоволяващо от пиенето на сок – това е една от причините диетите с течности за отслабване да често не успяват. Целината е хидратиращ зеленчук и ще подпомогне хидратацията ви, независимо дали я ядете или я пиете. Тъй като хранителните вещества са по-концентрирани в сока, той може да е полезен за възстановяване след тренировка или при тежка физическа работа.

Потенциални странични ефекти на сок от целина

Сокът от целина има хранителни ползи, но не е магическо лекарство. Д-р Рашел Пожедник от Станфордския университет обяснява: „ТОВА Е ПРОСТО СОК.“

Учени като Пожедник признават, че целината съдържа полезни съединения, но все още не знаем оптималната доза сок за хората. При концентриране на сока се увеличават всички химикали, включително фуранокумарини и псоралени, които могат да причинят кожни проблеми или увреждане на черния дроб при метаболизиране.

Сокът от целина може да взаимодейства с някои лекарства (като разреждащи кръвта), поради високото съдържание на витамин K, така че се консултирайте с лекар, преди да го пиете редовно. Избягвайте го, ако имате алергия или непоносимост към целина.

Пестициди и органична целина

Групата Environmental Working Group (EWG) издава списъка „Dirty Dozen“, показващ продукти с най-много остатъци от пестициди. Целината не е включена в този списък, но експертите препоръчват да се избира органична целина, когато е възможно, и да се мие добре преди консумация.

Отзиви за сок от целина

Много знаменитости споделят ползи от сока, но е трудно да се каже дали тези ефекти се дължат само на сока или на други промени в начина на живот. Плацебо ефектът също играе роля – хората, които вярват, че сокът е чудодеен, по-вероятно ще съобщават за ползи.

Сокът от целина не е лек за всичко. Ако искате да го включите в диетата си, ограничете се до около 1 чаша на ден и пийте много вода. За бързо антиоксидантно питие можете да добавите чай, а за балансирана диета консумирайте повече цели храни – плодове, зеленчуци, пълнозърнести продукти, здравословни протеини и мазнини.

