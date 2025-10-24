Българската отбранителна индустрия има възможности за успешни международни партньорства

Доказалата се със своето качество и получила международно признание българска отбранителна индустрия предоставя отлични възможности за установяване на успешни партньорства и задълбочаване на двустранното сътрудничество с Виетнам в сферата на сигурността. Това заяви президентът Румен Радев, който посети днес заедно с генералния секретар на Централния комитет на Виетнамската комунистическата партия То Лам и ръководената от него делегация българската компания „Самел 90“ АД в Самоков.

То Лам е на посещение в България по покана на Румен Радев като на срещата си вчера двамата държавни ръководители приеха съвместна декларация за установяването на стратегическо партньорство между Република България и Социалистическа република Виетнам.

Гостите имаха възможност да се запознаят с част от специализираната продукция на „Самел-90“. Впоследствие делегациите посетиха и производствените мощности на предприятието, където разгледаха модерните технологични линии и оборудване.

По време на посещението в „Самел 90“ бяха представени произвежданите от компанията радиосмутители, безпилотни летателни системи, анти-дрон системи и бронирани автомобили. Румен Радев и То Лам проведоха среща с ръководството на компанията и се запознаха на място с производствения процес на безпилотни летателни системи.

Генералният секретар То Лам подчерта, че Виетнам се стреми към проактивна и самостоятелна отбранителна индустрия и разглежда България като стратегически партньор. Той заяви, че двете страни желаят да споделят опит и да разширят сътрудничеството си в областта на отбраната, като компании от България и Виетнам участват на специализирани изложения в двете държави.

България и Виетнам имат отлични традиции и в отбранителната индустрия и амбицията да ги надграждат, посочи Румен Радев вчера на бизнес форум, посветен на възможностите за сътрудничество между България и Виетнам. Събитието бе организирано от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в партньорство с Агенция за чуждестранни инвестиции на Виетнам (FIA). Президентът Радев подчерта водещото място на страната ни сред производителите на боеприпаси и леко въоръжение в Европейския съюз и в НАТО.