Apple с над 100 млрд. долара приходи от услуги въпреки нарастващия регулаторен натиск

Технологичният гигант Apple за първи път очаква годишните приходи да надхвърлят 100 милиарда долара от услугите iCloud, Apple Pay и AppleCare. Според данни на Visible Alpha подразделението ще отчете около 108.6 млрд. долара, което е ръст от 13% спрямо миналата година.

Бизнесът с услуги, ръководен от Еди Кю, се е удвоил за последните пет години и вече формира около 25% от приходите и до 50% от печалбата на Apple. Компанията разчита на лоялността на потребителите и стабилни абонаментни модели като основен двигател на растежа си.

Въпреки успеха, Apple е изправена пред нарастващ правен и регулаторен натиск. В САЩ Министерството на правосъдието я обвинява в злоупотреба с пазарна власт чрез App Store и мобилните плащания. А във Великобритания съд постанови, че компанията е ограничавала конкуренцията, което може да ѝ струва до 1.5 млрд. паунда обезщетения.

Apple защитава политиките си, като твърди, че строгият контрол върху iPhone и App Store е необходим за сигурността и поверителността на потребителите.

