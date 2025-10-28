Анализаторите от Уолстрийт са почти единодушно оптимистично настроени към Microsoft Corp. след като инвестиционната компания Guggenheim повиши рейтинга на софтуерния гигант от „задръж“ на „купи“ преди обявяването на тримесечните резултати.

Това повишение означава, че почти 99% от анализаторите, в момента препоръчват покупка на акциите на Microsoft. От общо 73 анализатори, само Hedgeye Risk Management поддържа неутрална оценка. Никой не препоръчва продажба.

Според Guggenheim, подобрението в рейтинга отразява вярата в силната позиция на компанията да се възползва от пробивите в изкуствения интелект (AI).

Според анализатора Джон ДиФучи, „в момент, когато инвеститорите трудно различават кои компании ще спечелят и кои ще загубят от AI революцията, за нас е очевидно, че Microsoft, заедно с останалите хипермащабни компании, е сред печелившите.“

Освен от силния импулс в облачния бизнес Azure, DiFucci подчертава, че Microsoft има почти монополно положение на пазара на офис софтуер благодарение на пакета Office, което ѝ позволява да монетизира директно AI продуктите си, най-вече Copilot.

Акциите на Microsoft се повишиха с 1.5% в понеделник, отбелязвайки седма поредна положителна сесия. От началото на годината стойността им е нараснала с 26%, изпреварвайки индекса Nasdaq 100, който е поскъпнал с около 22 процента.

Guggenheim поставя ценова цел от 586 долара, което предполага около 12% потенциал за ръст спрямо последната затваряща цена в борсовата търговия.

Повишението на рейтинга идва в навечерието на публикуването на резултатите за първото тримесечие на 29 октомври. Инвеститорите ще следят внимателно тенденциите в растежа, свързан с AI, както и плановете на компанията за разходи и инвестиции.

