Белгия се превръща в наркодържава, предупреждава съдия

Трафикът на наркотици превръща Белгия в наркодържава, а върховенството на закона е под заплаха, предупреждава съдия от Антверпен в анонимно писмо, публикувано на 27 октомври, с което моли федералното правителство за спешна помощ.

„Това, което се случва днес в нашия район и извън него, вече не е класически проблем с престъпността. Изправени сме пред организирана заплаха, която подкопава нашите институции“, пише разследващият съдия в писмото, публикувано на официалния уебсайт на белгийската съдебна система.

„Обширни мафиотски структури са се вкоренили, превръщайки се в паралелна сила, която предизвиква не само полицията, но и съдебната система. Последиците са сериозни: развиваме ли се в наркодържава? Мислите, че няма начин? Че е преувеличено? Според нашия комисар по наркотиците тази еволюция вече е в ход. Аз и моите колеги споделяме тази загриженост“, посочва още разследващият съдия, прекарал четири месеца в защитено жилище. И допълва: „Онова, което се случва днес в нашата юрисдикция и извън нея, вече не е класически престъпен проблем. Изправени сме пред организирана заплаха, която подкопава нашите институции.“

Огромното пристанище Антверпен служи като входна врата за незаконни наркотици, които влизат в Белгия – и във вътрешността на Европа, тъй като пристанището му е второто по големина на континента и ключова входна точка за кокаин. Разследване, базирано на дешифрирани съобщения между контрабандисти на наркотици и други престъпници, е разкрило „паралелна икономика“ в пристанището на Антверпен, както и мащабни операции за пране на пари.

„Наркодържавата се характеризира с незаконна икономика, корупция и насилие“ – и трите, от които вече съществуват в Белгия, посочвна пожелалият от съображения за сигурност анонимност съдия – един от 17-те разследващи магистрати в Антверпен, които могат да разрешат подслушвания и други методи за събиране на доказателства за прокуратурата. Той констатира, че „подкупите проникват в нашите институции отдолу нагоре“, като разследванията водят до арести на пристанищни служители, митнически служители, полицаи и хора, работещи за съдебната система.

Преместването на контейнер в пристанището може да донесе до 100 000 евро, а преместването на чанта – 50 000 евро или повече, пишат разследващите. Насилието се е превърнало в част от бизнес модела на организираната престъпност, „вариращ от убийства, изтезания и отвличания до заплахи и нападения, понякога насочени към невинни цивилни, за да запазят властта си и да елиминират съперниците си“. Те споменават и убийството на 11-годишно момиче през 2023 г. – племенница на двама известни наркотрафиканти, загинали по време на стрелба.

Съдията отбелязва, че мрежите за пране на пари увеличават цените на недвижимите имоти, корупцията прониква в държавните институции и отвличания могат да бъдат поръчани в Snapchat. „Домашно нападение с бомба или бойни оръжия, нахлуване в дома или отвличане – всичко това лесно се поръчва онлайн. Дори не е нужно да посещавате тъмната мрежа; акаунт в Snapchat е всичко, от което се нуждаете“, добавя той.

Брюксел, столицата на страната, е засегната от поредица от стрелби, свързани с наркотици, с над 60 инцидента само тази година, 20 от които са се случили през лятото. В отговор на кървавата баня, министърът на вътрешните работи на Белгия Бернар Кентин заяви, че иска да разположи войници по улиците на Брюксел. По-рано тази година белгийското правителство одобри сливането на шестте полицейски зони на Брюксел в една, което трябва да влезе в сила в началото на 2027 г., за да се справи с бича на насилието.

Съдията призова правителството да предприеме мерки, за да позволи на съдебната система да продължи да работи безопасно, включително да позволи на магистратите да работят анонимно, да осигури застраховка за обезщетения на тях и на семействата им и да блокира използването на мобилни телефони в затворите.

„Въпреки всички усилия на полицията и съдебната система, ние вече не сме в състояние да защитим гражданите си и себе си“, пише съдията. „Ако съдебната система започне да функционира неправилно, това е опасна атака срещу нашата демокрация.“

Белгийският министър на правосъдието Анелис Верлинден изрази съпричастност към оплакванията на магистрата и коментира в официално изявление, че сигналите са сериозни и тревожни, защото „тези хора са на фронтовата линия на нашето върховенство на закона всеки ден. Фактът, че те са мишена на престъпни мрежи, дори от вътрешността на затворите, е неприемлив“. Верлинден каза, че работи по стратегия за засилване на сигурността в съдебната система и е поискала повече човешки и финансови ресурси за инвестиране в нея.