Историята на всички имунизации от 2005 година насам вече е в Националната здравноинформационна система

Данните за извършените имунизации на българските граждани вече са напълно интегрирани в електронните здравни досиета, съобщиха от Националната здравноинформационна система. В системата са обработени и добавени над 19 милиона записа за приложени ваксини от 2005 година до днес, включително всички задължителни имунизации и реимунизации, както и препоръчителни ваксини, регистрирани в базата на Националната здравноосигурителна каса.

Благодарение на интеграцията над 4 милиона граждани вече имат достъп до пълната си имунизационна история чрез електронните си здравни досиета. Родителите на деца до 18 години могат автоматично да проследяват и данните за имунизациите на своите деца чрез мобилното приложение еЗдраве и онлайн платформата на НЗИС.

От Министерството на здравеопазването уточняват, че по време на трансфера са извършени множество проверки заради промени в номенклатурите на ваксините през последните 20 години, за да се избегнат грешки и дублиране на данни. Тази стъпка е определена като ключов етап в развитието на електронното пациентско досие, осигуряващ по-пълна, достоверна и леснодостъпна медицинска информация за всеки гражданин.

