Туристическият бизнес в Банско чака насоки за плащанията в евро около Нова година

Туристическият бизнес в Банско е притеснен за начина на разплащане и отчитане на приходите в дните около Нова година при преминаването от лева в евро. Заради това негови представители са си уговорили срещи с експерти от ресорното министерство и от Националната агенция за приходите. Очаква се те да се проведат след две седмици, за да може бизнесът да има време да се подготви.

Представителите на туристическия бранш поясняват, че те ще са първите, които ще поемат тежестта на разплащанията с новоприетата валута и то в момент, когато ще имат много клиенти, а банките няма да работят, тъй като става въпрос за почивните дни около Нова година.

Малин Бистрин, председател на Съюза за туристическия бизнес, обясни в ефира на БНР, че очаква конкретни съвети с колко кеш в евро е добре да разполага около Нова година. Той поясни и че ще бъде изненадващо как клиентите му до 12 без 1 минута ще могат да плащат сметките си в лева, а после ще трябва да извадят евро.

Като цяло представителите на туристическия бранш са убедени, че за техния бизнес въвеждането на еврото е добър ход.