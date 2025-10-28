Китай подписа разширено споразумение за свободна търговия с АСЕАН

Китай и блокът от десет държави от Югоизточна Азия (АСЕАН) подписаха актуализирана версия на своето споразумение за свободна търговия. Лидерите приветстваха сделката, която обхваща цифровата и зелената икономика, както и други нови индустрии, съобщи Ройтерс.

Документът бе подписан по време на годишната среща на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия.

АСЕАН (общ БВП от 3.8 трилиона долара) е най-големия търговски партньор на Китай, като двустранната търговия през миналата година възлиза на 771 милиарда долара. Поднебесната империя се стреми да засили ангажиментите си с асоциацията, като противодействие на тежките вносни мита, наложени от администрацията на американския президент Доналд Тръмп.

Новият договор има за цел да разшири ползите от търговията, да подобри достъпа до пазара за по-малките участници, да опрости немитническите процедури и да намали регулаторните бариери.