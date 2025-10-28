Google инвестира още 1 милион долара в INSAIT – общата подкрепа надхвърля 6 милиона

Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ получава ново финансиране от 1 милион щатски долара от технологичния гигант Google. Така общата стойност на инвестицията на компанията в българския институт вече надхвърля 6 милиона долара. Партньорството има за цел да насърчи откритите и приобщаващи изследвания в областта на изкуствения интелект (AI) в Централна и Източна Европа.

Новото дарение ще подпомогне разширяването на изчислителните ресурси на INSAIT и ще подкрепи националната програма Explorer, насочена към талантливи български ученици, които избират да продължат образованието си в страната в сферата на информатиката. Финансирането надгражда първоначалната подкрепа на Google от 2022 година, когато институтът получи 3 милиона долара под формата на Google Cloud кредити и две стипендии DeepMind за докторанти. През 2024 година сътрудничеството се разшири с допълнителни 2 милиона долара за обучение на генеративни AI модели.

Google подпомага и научните постижения на INSAIT чрез отворените езикови модели, разработени съвместно с технологичния гигант. Сред тях е BgGPT – първият български езиков модел, признат от Google DeepMind и Google Research и представен в официалния блог на компанията. Институтът разработи и MamayLM – серия от ново поколение отворени модели за украински език, базирани на технологиите Gemma2 и Gemma3. Продължаващата подкрепа на Google отразява дългосрочния ангажимент на компанията към отговорното развитие на изкуствения интелект, насърчаването на местни таланти и укрепването на AI екосистемата в България и региона.