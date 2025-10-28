РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Илон Мъск стартира Grokipedia като алтернатива на Wikipedia

Илон Мъск стартира Grokipedia като алтернатива на Wikipedia

Илон Мъск стартира Grokipedia, онлайн енциклопедия, захранвана от изкуствен интелект, която според него отразява по-консервативни позиции от Wikipedia. Статиите се генерират и проверяват от AI чатбота Grok на стартъпа му xAI и нямат ясни човешки автори. Потребителите не могат да редактират съдържанието, но могат да предлагат корекции.

jmnbh

Някои материали първоначално се базират на Wikipedia, но Мъск планира Grokipedia да стане независима от нея. Съдържанието се различава по спорни теми като Доналд Тръмп и самия Мъск.

Фондацията Wikimedia подчерта, че знанието на Wikipedia е и ще остане човешко, а AI компании като Grokipedia се нуждаят от нея за съдържание.

Илон Мъск стартира Grokipedia като алтернатива на Wikipedia

Grokipedia има първоначално 885 000 статии (версия 0.1), докато Wikipedia предлага 7.1 милиона, като проектът поставя Мъск срещу една от най-посещаваните интернет платформи.

Началната страница на Grokipedia показва само лента за търсене, където потребителите са подканени да въведат заявката си. Мъск твърди, че сайтът му е „по-малко предубедена алтернатива“ на Уикипедия, но в действителност библиотеката е „по-малко прозрачна в дейността си“, според The ​​Washington Post.

Илон Мъск стартира Grokipedia като алтернатива на Wikipedia

Grokipedia се захранва от Grok AI, собствения чатбот на Илон Мъск. Моделът на чатбота Grok беше пуснат през ноември 2023 г. и веднага беше интегриран в социалната мрежа X, която е собственост на предприемача. През февруари 2025 г. компанията xAI на Илон Мъск представи следващото поколение на своите езикови модели – Grok 3.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли да се вземат извънредни мерки в моловете след убийството на 15-годишно момче?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени