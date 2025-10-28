МВФ прогнозира устойчив растеж на Азиатско-тихоокеанския регион

Икономиката на Азиатско-тихоокеанския регион демонстрира устойчивост – тази година, както и миналата, тя ще нарасне с 4.5%, според прогнозата на Международния валутен фонд (МВФ). Досега това разширяване беше подкрепено от износа, но предвид несигурните перспективи за външното търсене поради новата търговска политика на САЩ през 2026 г., поддържането на стабилни темпове на растеж ще бъде по-трудно за страните от Азиатско-тихоокеанския регион. Този растеж може да бъде подкрепен от по-активна интеграция в региона, т.е. премахване на бариерите пред търговията и инвестициите.

Азиатско-тихоокеанският регион ще допринесе с 60% за световния икономически растеж тази година, според новия доклад на МВФ. А БВП на Азиатско-тихоокеанския регион ще нарасне с 4.5%, същият темп на растеж като миналата година. През април анализаторите очакваха забавяне до 3.9% през тази година. Ревизираната прогноза се обяснява с неочаквано силен растеж на износа в много страни от Азиатско-тихоокеанския регион, които очакваха налагането на тарифни ограничения от страна на Съединените щати.

Като цяло, търговията е това, което позволява на азиатските страни да демонстрират устойчив растеж.

По-специално, благодарение на увеличените доставки, БВП на Индия може да нарасне по-значително от очакваното: с 6.6% тази година след 6.5% миналата година. Априлският преглед на МВФ прогнозира увеличение от 6.2 на сто. Ревизираните оценки се дължат, наред с други неща, на данъчната реформа, която вече намалява данъчната тежест върху домакинствата и в резултат на това стимулира потребителската активност в страната.

Прогнозата за китайската икономика също е ревизирана нагоре:

МВФ сега очаква ръстът на БВП да достигне 4.8% тази година след 5% през 2024 година. През април се очакваше 4% експанзия, но ръстът на доставките през първата половина на годината надмина прогнозите на анализаторите. Освен това МВФ смята, че китайската икономика е била подкрепена от фискални стимули.

Междувременно, темповете на растеж за тези и други икономики в региона може да са по-ниски още през следващата година.

Очаква се растежът на БВП на Индия да се забави до 6.2% през 2026 г.,

докато този на Китай да се свие до 4.2 на сто. Сред причините за това е очакваното увеличение на протекционистичните мерки от страна на САЩ и други страни.

Анализаторите виждат потенциал в по-нататъшната регионална търговска интеграция между азиатските страни, което според тях ще позволи на икономиките да демонстрират стабилни темпове на растеж. В момента пазарът на Азиатско-тихоокеанския регион представлява 60% от общия обем на междинните стоки, изнасяни от страните в региона. Делът на крайните стоки, продавани в региона, обаче е значително по-нисък – само 30 процента.

От МВФ смятат, че премахването на търговските бариери и увеличаването на взаимните инвестиции ще позволят на страните от Азиатско-тихоокеанския регион да намалят зависимостта си от търговски партньори с непредсказуеми политики (предимно САЩ). През следващите години готовността на икономиките да се включат в по-активно сътрудничество в региона би могла да им осигури буфер срещу външни шокове.

От МВФ обаче отбелязват, че страните в региона все още са изправени пред множество системни предизвикателства, които изискват бързо разрешаване, и без тях те ще възпрепятстват икономическия растеж. Те включват застаряващо население и други демографски проблеми.