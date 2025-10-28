От началото на 2025 г. в София са гледани 94 дела за насилие, извършени от малолетни и непълнолетни

От началото на 2025 г. до края на септември в София са разгледани 290 възпитателни дела за противообществени прояви, извършени от малолетни или непълнолетни, от които 94 за насилие. Това обяви при откриването на кръгла маса “Детство без насилие“ в Националната спортна академия вицепремиерът Атанас Зафиров.

Кръглата маса бе организирана от народния представител от “БСП-Обединена левица” Габриел Вълков, председател на парламентарната комисия по въпросите на младежта и спорта.

Вицепремиерът Атанас Зафиров, който е и председател на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните отбеляза, че в общ план не се наблюдава ръст на агресивните прояви сред децата, като към настоящия момент стойностите са устойчиви спрямо тези за същия период през изминалата година, съгласно статистическите данни от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

От друга страна във връзка с отчетените 94 дела за насилие Зафиров уточни, че сред тях има такива за нанасяне на лека или средна телесна повреда, побой, заплахи и обиди в социалните мрежи.

Зафиров коментира, че в случаите на насилие между деца е много важно да се откроят причините, които са провокирали подобен тип поведение и реакция от подрастващите. Сред тях той открои неглижирането от страна на родителите, като добави, че понякога те изцяло отсъстват от живота на детето си. Това се наблюдава при онези случаи, когато родителите са заминали да работят в чужбина, а децата им се отглеждат в институции или от възрастни роднини, които трудно осъществяват какъвто и да е контрол върху поведението и възпитанието на подрастващите.

Като особено тежък вицепремиерът открои проблема с малолетните безнадзорни, които усвояват модели на поведение, живеейки „на улицата“, без социални правила, ценности и морал.

Като вид решение Атанас Зафиров подчерта необходимостта от координация на усилията между институциите за осигуряването на по-добро детство без насилие.