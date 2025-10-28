РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Отговорност на правителството е как договорът с „Райнметал“ защитава българския интерес, коментира Радев

Радев: Отговорност на правителството е как договорът с "Райнметал" защитава българския интерес

Параметрите на договора с германския технологичен концерн „Райнметал“ и как той отстоява българския национален интерес е изцяло в отговорността на правителството, коментира пред журналисти в Рияд президентът Румен Радев, предаде БТА.

Държавният глава е на посещение в Саудитска Арабия.

Българската държава и германският технологичен концерн „Райнметал“ обявиха официално началото на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси. На церемония днес в Министерския съвет под договора подписите си положиха главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер и директорът на отдел „Оръжия и боеприпаси“ на концерна Роман Кьоне. От българска страна договора подписа изпълнителният директор на „Вазовски Машиностроителни заводи“ (ВМЗ) Иван Гецов.

„Мой приоритет винаги е бил изграждането на съвременни отбранителни способности за българската армия и развитие на силна, конкурентоспособна българска отбранителна индустрия. Именно с тази цел аз проведох среща по време на Мюнхенската конференция за сигурност в началото на тази година с Армин Папергер. Убедих го да дойде в България, поканих го в президентската институция, където наистина представихме целия спектър от възможности на нашата отбранителна индустрия. Организирах му срещи с българското правителство“, коментира Румен Радев.

„Трябва да имаме нови технологии и партньорство с нашите стратегически партньори, но очаквам да бъде защитен и българският интерес. Това е отговорност на правителството – как подписва такива споразумения и как ги изпълнява“, каза още Румен Радев.

В Рияд президентът участва в международния форум „Инициатива за бъдещи инвестиции“ по покана на престолонаследника и министър-председател на страната Мохамед бин Салман. По-рано днес държавният глава участва и в дискусия на тема „Каква е истинската цена на икономическата сигурност“ и се срещна с министъра на търговията на Саудитска Арабия Маджид бин Абдула ал Касаби и Ричард Атиас, председател на Изпълнителния комитет на FII Institute.

