На прага на отоплителния сезон се задава хаос със сметките за парно

Няколко дни преди началото на отоплителния сезон все още няма яснота какви ще бъдат сметките за парно през зимата. От Асоциацията на топлофикационните дружества също обявиха, че не знаят как държавата ще реагира на решението на Съда на Европейския съюз от 23 октомври, с което беше отменена формулата за изчисляване на дяловото разпределение. Според съда досегашната методика е непрозрачна и не гарантира точно отчитане на индивидуалното потребление на абонатите.

„Министерство на енергетиката трябва спешно да изготви нова формула за изчисляване на сметките за парно, защото в противен случай те могат да бъдат оспорени в съда“, каза председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев в ефира на общественото радио вчера. Засега обаче министерството не е обявило дали има готов вариант.

Съдебните спорове около законността на формулата за дялово разпределение продължават от години. Върховният административен съд (ВАС) неколкократно я е отменял, но впоследствие тя отново е била въвеждана без промени. При последната „корекция“ през май, ВАС спря действието ѝ, докато не се произнесе окончателно, за да защити обществения интерес.

След това Министерство на енергетиката започна подготовка на нови промени в наредбата за топлоснабдяване, но решението на Съда на Европейския съюз временно блокира процедурата по общественото ѝ обсъждане, което допълнително усложнява ситуацията.

Георгиев подчерта, че ведомството има само няколко дни — до началото на отоплителния сезон, за да представи нова формула за сградната инсталация. След това обаче тя трябва да бъде подложена на обществено обсъждане в срок от един месец, докато междувременно първите сметки за парно вече ще са издадени.

Топлофикационните дружества изразяват недоволство, че формулата непрекъснато се атакува, без да се предлагат конкретни решения. По думите на Георгиев, Съдът на Европейския съюз е определил формулата като непрозрачна и неточна – съдържа сложни понятия, които са трудни за разбиране, а и не отчита важни фактори като типа на сградата или изолацията. Той добави, че ако съдът е в състояние да отмени една формула, би трябвало да може и да посочи коректна такава.

Междувременно повечето топлофикационни дружества в страната вече започват отоплителния сезон, докато „Топлофикация София“ все още не е обявила кога ще пусне парното.

Омбудсманът поиска спешни мерки

Междувременно омбудсманът Велислава Делчева настоя за спешни действия от Министерство на енергетиката след решението на ВКС, с което се спира прилагането на формулата за изчисляване на топлинната енергия, отдавана от сградната инсталация в жилищни сгради. В писмо до енергийния министър Жечо Станков тя предупреждава, че това решение създава правен вакуум в разгара на отоплителния сезон и може да засегне хиляди потребители. Делчева иска да бъдат представени конкретни и неотложни мерки за решаване на проблема.

Омбудсманът подчертава, че ако отоплителният сезон започне без ясни правила за разпределение на топлинната енергия, гражданите ще бъдат изправени пред несигурност и липса на прозрачност при сметките за парно. Според нея е необходимо бързо и справедливо решение, което да гарантира законност и яснота при изчисляването на дяловото разпределение.

В писмото си Делчева припомня, че още през февруари 2025 г. институцията е поискала становище от Министерство на енергетиката относно формирането на месечните сметки след обявеното намерение за изготвяне на нова формула. През март омбудсманът е дал отрицателно становище по предложения проект за промени в Наредбата за топлоснабдяването, тъй като той не е бил достатъчно обоснован и не е защитавал интересите на потребителите.

Тя настоява за задълбочен професионален анализ, който да осигури прозрачно, точно и справедливо определяне на количеството топлинна енергия, отдавана от сградната инсталация. Делчева отбелязва, че в институцията постъпват множество жалби от граждани, които искат ясен и справедлив начин на изчисляване на разходите. Тези искания, посочва тя, са в съответствие с изискванията на Директива 2012/27/ЕС за енергийната ефективност и с решението на Съда на Европейския съюз от 23 октомври 2025 г., които изискват прозрачност и точност при индивидуалното отчитане на енергията.