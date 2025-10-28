Информационни срещи за въвеждане на еврото ще има във Варна и Шумен

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Представителите на местните власти, бизнеса и гражданите във Варна и Шумен ще имат възможност през седмицата да се срещнат с представители на водещите институции по присъединяването на България към еврозоната. 

Целта на срещите е да се предостави подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото. Официално това ще стане на 1 януари 2026 година. 

В рамките на един месец от датата на въвеждането на еврото (1 януари 2026 г.) и двете валути (лев и евро) ще бъдат в обращение едновременно и ще може да се разплаща с тях. Въпреки това  при плащане в брой в лева или в евро, търговецът ще връща остатъка (рестото) само в евро. Изключение може да се направи единствено, ако търговецът няма достатъчна наличност на монети в евро, като тогава остатъка (рестото) се връща изцяло в лева.

След изтичането на този един месец еврото ще остане единственото законно платежно средство в България.

Събитията са част от информационната кампания и в тях участват експерти от Министерството на финансите, Българската народна банка, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националния осигурителен институт, Икономическия и социален съвет, Националното сдружение на общините, работодателските и синдикалните организации, Асоциацията на банките в България и други.

Срещите ще се състоят на 28 октомври във Варна, а на 30 октомври – в Шумен.

Информационните събития ще се излъчват на живо на: evroto.bg и на https://www.facebook.com/zaevrotobg?locale=bg_BG

Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България от 1 януари 2026 година започна от Бургас от 2 септември.

На 4 юни тази година Европейската комисия и Европейската централна банка одобриха извънредните конвергентни доклади за България. А на 8 юли Съветът на Европейския съюз във формат финансови министри (ЕКОФИН) одобри окончателно присъединяването на България към еврозоната.

