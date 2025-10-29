Управляващите свалят Киселова с анекс към коалиционното споразумение, ротацията ще бъде на 10 месеца

Управляващата коалиция ГЕРБ, БСП и „Има такъв народ“ ще подпише анекс към споразумението си за съвместно управление, с който се въвежда ротационен принцип при избора на председател на парламента. Решението бе взето на вчерашното заседание на Съвета за съвместно управление (ССУ), на което за първи път официално участва представител на „Ново начало“. Основната цел на промяната е отстраняването на сегашния председател на Народното събрание Наталия Киселова.

На 21 октомври стана известно, че ГЕРБ и „Има такъв народ“ са поставили въпроса за ротационно председателство на Народното събрание на заседанието на ССУ.

В неделя, 26 октомври, Националният съвет на БСП официално прие предложението за ротационно председателство на парламента. Общо 100 души гласуваха „за“, трима се въздържаха, а двама бяха „против“.

„Настояваме ротационният принцип да бъде изрично заложен в споразумението за съвместно управление и да се извърши цялостен преглед на политиките, договорени в него“, посочи тогава председателят на БСП Атанас Зафиров. По думите му решението е подкрепено като израз на политическа отговорност и последователност в поетите ангажименти за стабилност на управлението.

Късно снощи от ГЕРБ съобщиха, че председател на Народното събрание ще стане Рая Назарян, а ротацията ще се извършва на всеки 10 месеца.