Apple влиза в елитния клуб на Microsoft и Nvidia с пазарна оценка от 4 трилиона долара

Apple стана третата компания в света с пазарна оценка от 4 трилиона долара, след като във вторник (28 октомври )акциите ѝ поскъпнаха с почти 1% в началото на търговията в Ню Йорк. Това я поставя редом до Microsoft и Nvidia, които преминаха същия праг по-рано тази година. В края на сесията стойността на технологичния гигант леко се понижи, след като ръстът на акциите се забави.

Nvidia достигна оценка от 4 трилиона долара още през юли, подхранена от бума на изкуствения интелект, и днес се оценява на около 4.7 трилиона долара. Microsoft последва примера ѝ малко по-късно, подпомогнат от новината за реорганизацията на OpenAI, която оценява дела ѝ на около 135 милиарда долара.

През последните шест месеца цената на акциите на Apple е нараснала с 28%, въпреки опасенията, че компанията изостава в сферата на изкуствения интелект. Силното представяне на новия iPhone – най-мащабната промяна на дизайна от години – вдъхна увереност у инвеститорите, след като повече потребители от очакванията обновиха устройствата си.

В същото време, прибиращият рекордни печалби бизнес на Apple с услуги се очаква за първи път да надхвърли 100 милиарда долара годишни приходи, когато компанията обяви финансовите си резултати в четвъртък (23 октомври).