Тръмп се хвали с „перфектен резултат“ на тест, предназначен за откриване на деменция

Доналд Тръмп нарича теста за деменция „много труден“ тест за IQ, след което се хвали с резултата си. Според съобщенията в медиите, президентът е имал предвид Montreal Cognitive Assessment (MoCA) – кратък тест за оценка, който открива ранни признаци на деменция

„Ние имаме страхотен екип от хора, какъвто те нямат,“ казал Тръмп, докато отговарял на въпроси в самолета Air Force One. „Те имат Жасмин Крокет – човек с нисък IQ. Александрия Окасио-Кортес също е с нисък IQ… Нека тя мине изпитите, които аз реших да направя, когато бях във Walter Reed. Те са наистина трудни, донякъде са тестове за способности, предполагам, но всъщност са когнитивни тестове.“

„Когнитивните тестове“, с които Тръмп толкова гордо се хвали и с високомерие казва на две способни, прогресивни жени от цветнокож произход да ги направят, най-вероятно са вариант на Montreal Cognitive Assessment (MoCA). Тестът MoCA представлява 10-минутна оценка, предназначена за откриване на признаци на деменция или Алцхаймер, но Тръмп говори за него така, сякаш става дума за висш изпит като GRE или LSAT.

Президентът посети медицинския център Walter Reed по-рано този месец, което породи въпроси дали отново е направил теста за деменция по време на това посещение.

„Имаше 30 до 35 въпроса… Първите са много лесни. Последните са доста по-трудни. Например, въпрос за паметта. Казват ти: човек, жена, мъж, камера, телевизор. После питат: ‘Можеш ли да повториш?’ И аз казах: ‘Да. Човек. Жена. Мъж. Камера. Телевизор.’“ каза Тръмп през 2020 година.

„Казаха ми, че никой не ги казва в правилния ред… Всъщност не е чак толкова лесно, но за мен беше лесно.“

Миналата година той отново повтори:

„Мисля, че беше 35, може би 30 въпроса. Винаги ти показват първия, като жираф, тигър или нещо такова, кит. ‘Кое е китът?’ Добре. След това продължава с три или четири такива въпроса и после става все по-трудно и по-трудно.“

Самият тест е спорен в медицинската общност, а изопачаването му от Тръмп е било многократно опровергавано през годините.

„Това е изключително ниска летва за човек, който носи кодовете за ядрено въоръжение в джоба си и със сигурност нещо, с което не бива да се хвали,“ казва професор Джонатан Райнер от Медицинския факултет към Университета „Джордж Вашингтон“, пред вестник „Уошингтън поуст“ миналата година.

И въпреки това, точно в разгара на правителствения блокаж, Тръмп продължава да възвеличава теста MoCA, използвайки го, за да принизи Жасмин Крокет и Александрия Окасио-Кортес — въпреки че те вероятно биха го преминали с лекота.

Особено ако включва само: „Човек. Жена. Мъж. Камера. Телевизор.“

