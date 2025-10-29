Правителството ще обсъди новия закон за безопасност на атракционите и избора на кандидати за европейски прокурор

Министърът на правосъдието ще внесе за одобрение в Министерския съвет проект на решение за подбор на кандидати за европейски прокурор от България. Това е една от основните точки в дневния ред на днешното заседание на кабинета.

Правителството ще разгледа и изцяло нов законопроект за общите изисквания за безопасност при предоставянето на атракционни услуги, чиято цел е да гарантира по-високи стандарти за сигурност за гражданите и туристите. Очаква се новата уредба да въведе по-строги правила за техническа поддръжка, контрол и сертифициране на атракционите.

Освен това министрите ще обсъдят пакет от промени в три ключови закона – за данъка върху добавената стойност, за железопътния транспорт и за управлението на отпадъците.

Кабинетът ще вземе и решение авиокомпанията „Гъливереър“ да бъде определена като въздушен превозвач по международните линии София–Карачи–София и София–Лахор–София, в рамките на междуправителствените споразумения с Пакистан, подписани през 1969 година и 2015 година.