Наталия Киселова се оттегли от поста председател на 51-ото Народно събрание

След като откри заседанието, председателят на 51-ото Народното събрание Наталия Киселова обяви, че днес е подала заявление, с което се оттегля от длъжността. Тя добави, че в изминалите дни било казано, че в политиката никой на никого не е длъжен.

„Напротив – дължим. На гражданите, които преди една година гласуваха за всички нас. На гражданите, които преди една година не отидоха да упражнят избирателните си права. През изминалите пет години политическата криза не стихва. Липсват ни умения за взаимно уважение, за съгласие, за коалиционна култура.

Като народен представител и като част от парламентарната група на „БСП-Обединена левица“ ние доказахме, че в критични за държавата моменти, можем да сме отговорни и на висотата на политическия момент.

Днес се оттеглям и по този начин показвам как трябва да се постъпва с чувство на дълг и отговорност към парламентарната практика в условия на съвместно управление„, обясни Киселова.

Тя добави, че в такива случаи правилникът на Народното събрание е предвидил как се постъпва – постът се поема от заместник-председателя на най-голямата парламентарна група.

„За мен беше чест„, завърши Киселова на фона на ръкоплясканията на депутатите от „БСП-Обединена левица“, които станаха на крака. След това Рая Назарян от ГЕРБ-СДС пое поста председател на парламента и продължи да води заседанието.

Оттеглянето на Киселова стана часове преди управляващата коалиция ГЕРБ, БСП и „Има такъв народ“ да подпишат анекс към споразумението си за съвместно управление, с който се въвежда ротационен принцип при избора на председател на парламента.

Решението бе взето на вчерашното заседание на Съвета за съвместно управление, на което за първи път официално участва представител на „Ново начало“. Основната цел на промяната бе отстраняването на Наталия Киселова.