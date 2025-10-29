РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Правителството започва подбор на трима кандидати за европейски прокурор от България

Правителството започва подбор на трима кандидати за европейски прокурор от България

Министерският съвет възложи на министъра на правосъдието Георги Георгиев да създаде Комисия по подбора на трима кандидати за длъжността европейски прокурор от България. След приключване на процедурата министърът ще внесе три номинации за одобрение от правителството, които ще бъдат представени на Съвета на Европейския съюз.

Комисията ще бъде съставена от седем членове – двама представители на Министерството на правосъдието (един от които ще бъде ръководител), двама от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, двама от Прокурорската колегия и един представител на Юридическия факултет на Софийския университет. Подборът ще протече в два етапа – проверка на документите и публично изслушване на кандидатите.

Според Регламент (ЕС) 2017/1939, номинираните трябва да бъдат действащи прокурори, съдии или следователи с висока квалификация и безупречна независимост, както и с опит в финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество.

Европейската прокуратура, със седалище в Люксембург, е независим орган на ЕС, който разследва престъпления срещу финансовите интереси на Съюза. Всеки европейски прокурор има шестгодишен мандат, който не подлежи на подновяване. Понеже мандатът на настоящия български прокурор изтича през юли 2026 година, страната трябва да излъчи трима нови кандидати, от които Съветът на ЕС ще избере един преди тази дата.

