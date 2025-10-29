Кметовете на градове от 13 провинции предупредиха Мерц за заплахата от финансов колапс

Кметовете на градове от 13 от 16-те федерални провинции на Германия (с изключение на градовете-държави Берлин, Хамбург и Бремен) предупредиха канцлера Фридрих Мерц за заплахата от финансов колапс за германските градове, области и общности.

„Разликата между общинските приходи и разходи нараства“, пишат кметовете в съвместно писмо до канцлера и регионалните министри-председатели. Откъси от писмото бяха публикувани от вестник Süddeutsche Zeitung.

„Призоваваме германското правителство да гарантира от самото начало, че всеки законопроект, който налага бъдеща тежест върху общинските ресурси, включва пълно и пропорционално обезщетение“, се казва в документа. Освен това кметовете изискват федералното правителство да компенсира приетите по-рано решения. „Който е поръчал работата, без да плати, трябва да компенсира този недостиг“, подчертава се в писмото.

„Правителството най-накрая трябва да разбере, че общините са достигнали своите граници.

Не можем да го търпим повече“, заяви пред изданието Франк Нопер, кметът на Щутгарт (столицата на Баден-Вюртемберг) и автор на инициативата.

На 14 октомври Федералната статистическа служба съобщи, че инфлацията в Германия е достигнала 2.4% на годишна база през септември. Това е най-високата стойност за тази година.

Страната преживява продължителна икономическа криза през последните години.

Първоначално предизвикана от пандемията от COVID-19, тя се влоши след спирането на доставките на руски природен газ. Германия е изправена пред трета поредна година на рецесия.