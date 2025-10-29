РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Кметовете на градове от 13 провинции предупредиха Мерц за заплахата от финансов колапс

фридрих мерц

Кметовете на градове от 13 от 16-те федерални провинции на Германия (с изключение на градовете-държави Берлин, Хамбург и Бремен) предупредиха канцлера Фридрих Мерц за заплахата от финансов колапс за германските градове, области и общности.

„Разликата между общинските приходи и разходи нараства“, пишат кметовете в съвместно писмо до канцлера и регионалните министри-председатели. Откъси от писмото бяха публикувани от вестник Süddeutsche Zeitung

„Призоваваме германското правителство да гарантира от самото начало, че всеки законопроект, който налага бъдеща тежест върху общинските ресурси, включва пълно и пропорционално обезщетение“, се казва в документа. Освен това кметовете изискват федералното правителство да компенсира приетите по-рано решения. „Който е поръчал работата, без да плати, трябва да компенсира този недостиг“, подчертава се в писмото.

„Правителството най-накрая трябва да разбере, че общините са достигнали своите граници.

Не можем да го търпим повече“, заяви пред изданието Франк Нопер, кметът на Щутгарт (столицата на Баден-Вюртемберг) и автор на инициативата.

На 14 октомври Федералната статистическа служба съобщи, че инфлацията в Германия е достигнала 2.4% на годишна база през септември. Това е най-високата стойност за тази година. 

Страната преживява продължителна икономическа криза през последните години.

Първоначално предизвикана от пандемията от COVID-19, тя се влоши след спирането на доставките на руски природен газ. Германия е изправена пред трета поредна година на рецесия.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Подкрепяте ли идеята за отпадане на почивните понеделници, когато официалният празник се пада в почивен ден?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени