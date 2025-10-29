С декларация от „Величие“ призоваха за спешна промяна в наредба, засягаща производителите на помощни средства

Красимира Катинчарова от „Величие“ изчете декларация, свързана с промяна в Наредба №7 от 31 март 2021 г., извършена на 10 март 2025 г., с която по думите й дейността на помощните средства е била „изтръгната“ от социалната система и била натикана в болничната бюрокрация.

По-конкретно тя поясни, че на 10 март 2025 г. с промяната в наредбата производителите на изделия, изработени по индивидуална мярка за индивидуална нужда, са били задължени да се докажат като самостоятелни медико-технически лаборатории по чл. 40, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и да представят сертификат по стандарт 9001 на Международната организация по стандартизация – нещо, което по думите на Катинчарова не е дори изискване според европейските директиви.

Проблемът е, че в момента тече 7-дневният срок, в който въпросните работилници – производители на индивидуални ортопедични средства – трябва да съберат документите.

„Днес у нас са останали приблизително 15 производителя – активни, които изработват индивидуални ортопедични обувки. Срещу тях стоят поне 60 000 нуждаещи се българи. Според извършващите профилактика сред децата, 80% от прегледаните през последните години са с плоскостъпие, което, ако не се вземат мерки, води до инвалидизация. Чия грижа е това и кога сте чували някоя от отговорните институции да поемат отношение по проблема?“ – попита Катинчарова.

Тя обърна внимание и на още един проблем – за това как хората с увреждания от 10 март 2025 г. с промяната в наредба 7 са карани всяка година да минават през преосвидетелстване пред лекарски консултативни комисии, независимо че ампутирани пръсти не могат да пораснат отново в рамките на година, а тежък диабет не може да бъде излекуван.

Катинчарова подчерта, че държавата е длъжна да гарантира, че възнагражденията и финансирането на въпросните комисии никога няма да зависи нито пряко, нито косвено от участници на пазара на помощни средства, защото, по думите й, всякаква такава зависимост е конфликт на интереси.

Депутатът от „Величие“ призова министъра на здравеопазването Силви Кирилов незабавно да измени и допълни наредба № 7, така че да отпадне изискването производителите на индивидуални ортопедични средства да доказват статут на лебечно заведение или на самостоятелна медико-техническа лаборатория. Освен това тя настоя националните изисквания да бъдат приведени точно към Европейския регламент 7405 от 2017 година. Обърна внимание и че трябва да се предвидят и преходни правила, които да спрат блокажа и да гарантират непрекъснатост при обслужването на пациентите.

Катинчарова призова и НЗОК да предложи икономическо реалистично остойностяване на труда на изработващите индивидуални ортопедични обувки без отстъпки, заради които качествената индивидуална изработка става абсолютно нерентабилна.

Преди това Катинчарова обяви, че производителите на индивидуални ортопедични обувки са карани да работят на административно-регулирани цени от 1970 година, а освен това са принуждавани да правят и задължителни отстъпки. Според нея причината е, че някой има за цел да унищожи българското занаятчийство с цел да лансира вносни ортопедични обувки – еднакви за всички.