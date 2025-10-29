Приходите от куриерски услуги на „Спиди“ нарастват с 4.2% на годишна база

Приходите от куриерски услуги на „Спиди“ АД са с ръст от 4.2% на годишна база от началото на годината до 268.8 млн. лв. (при 257.8 млн. лв. година по-рано). По-ниският ръст се дължи основно на продължаващия спад при международните пратки и забавянето на ръста на вътрешния пазар до 6% на годишна база. Това показват числата в междинния финансов отчет на фирмата. Нетната печалба расте до 33.31 млн. лева при 32.5 млн. лева година по-рано.

В2В сегмента е с основен принос за ръстът на вътрешния пазар, като В2С сегмента запазва нивата от миналата година. Международните приходи са повлияни от увеличената конкуренция и волатилността на обемите, в резултат на големи търговци, които често сменят доставчици в търсене на най-ниска цена. Вътрешния пазар осигурява три четвърти от приходите.

Броят превозени пратки за деветмесечието е 40.4 млн. бр.

(при 42.7 млн. броя година по-рано), по-ниско с 5.3% на годишна база.

Увеличението на приходите се дължи на по-високия приход на пратка в резултат на актуализацията на тарифата през септември 2024 г. (частично компенсирано от по-ниската такса гориво) и приоритизирането на рентабилността и качеството, което намалява пратките от търговци, търсещи най-ниска цена. Положителен ефект има и адаптирането на методологията за тарифиране на обемни пратки, с адекватно отчитане на разходите за обработка и транспорт. Увеличението на цените е под общия темп на инфлация, като по този начин „Спиди“ продължава да поддържа конкурентни цени, като същевременно подобрява удобството и качеството на услугата и запазва най-ниската цена на пазара за доставка на малки пратки от офис или АПС.

Основните разходи са за подизпълнители и възнаграждения, които формират около 80% от оперативните разходи.

Техният размер до голяма степен е обвързан с броя обработени пратки. През третото тримесечие разходите за подизпълнители са в размер на 121 млн. лв. (при 119.5 млн. лв. година по-рано), увеличение от 1.3 на сто. Намалението на дела на разходите за подизпълнители се дължи на по-малкия брой пратки и по-ниския дял на международните доставки, включително от/до Гърция, където този разход е с по-голям дял поради използването на външни контрагенти за доставките, включително разпространението вътре в страната.

Разходите за възнаграждения нарастват с 9% до 64.6 млн. лв. (при 59.3 млн. лв. година по-рано).

Увеличението се дължи почти изцяло от повишаването на възнагражденията, като броят служители се запазва на постоянно ниво. Свитият пазар на труда повишава разходите за привличане и задържане на персонал, води до висок темп на увеличение на възнагражденията в страната и са с основен принос за увеличението на разходите за възнаграждения и подизпълнители (където възнагражденията също формират съществен дял).

Направените инвестиции в автоматизация на обработката на пратките водят до увеличение на производителността на служителите и частично компенсират увеличението на възнагражденията.

Рискове

През 2025 г. пазарът на куриерски услуги продължава позитивния тренд, но се наблюдава значително забавяне на темповете, като през последното тримесечие се запазва близо до нивата от миналата година. Основен фактор на пазара продължава да е онлайн търговията, където забавянето на активността има негативно отражение на развитието на сегмента на куриерските услуги.

Освен забавяне на потреблението, значителен ефект върху В2С сегмента има и прякото навлизане на китайски и други онлайн магазини с ниски цени, които печелят дял от местни и регионални играчи и търсят максимално ниски цени на доставка, без оглед на качеството.

През последната година навлязоха и нови конкуренти, които чрез мрежа от автоматични станции и агресивно ценообразуване се стремят да заемат пазарен дял. Засиленият конкурентен натиск и забавящата се динамика в крайно потребление повишава ценовата чувствителност на клиентите.

Акциите на „Спиди“ се търгуват на „Българска фондова борса“. От началото на годината цените им загубиха част от стойността си, като в момента сделки се сключват при 188 лева за един брой. А това оценява компанията на 1 010 992 372 лева пазарна капитаризация.