„Възраждане“ прогнозира огромна задлъжнялост заради Бюджет 2026

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов описа бюджета за следващата година като фиктивен и предупреди за огромна задлъжнялост. По думите му България в момента задлъжнява с 52 млн. лв. на ден, а през следващата година този темп може да достигне 70 млн. лв. дневно. Той критикува управляващите, които преди обвиняваха Румен Радев за един милион дневен дълг, а сега задлъжняват седемдесет пъти повече.

Костадинов предупреди, че след евентуалното влизане в еврозоната от 1 януари 2026 г. българските банки ще бъдат лишени от значителна част от резервите си, пренасочени към други държави. Той посочи, че ГЕРБ носи част от отговорността за сегашната ситуация, тъй като са управлявали заедно с лидера на „Продължаваме промяната“ и бивш финансов министър Асен Василев.

Народният представител подчерта, че при спад на приходите и инфлационен натиск, ако не се направят съкращения, заплатите ще намаляват, а единственият начин за поддържане на нивото е тегленето на огромни кредити, което според него е „продаване на бъдещето на България“. Костадинов се обяви и „за“ съкращаване на държавната администрация.

По отношение на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, Костадинов посочи, че партията му няма да подкрепи нито един от бюджетите.

Той коментира още, че единственият начин младите лекари да останат в България е да се премахне търговският принцип в здравеопазването. Според Костадинов същото важи и за образованието.

Относно ротацията на председателския пост, лидерът на „Възраждане“ заяви, че Наталия Киселова е била предаде от всички, включително и от собствената си партия. „Това, което направи БСП срещу нея, беше много позорно, нечистоплътно и срамно, изхвърлиха я като изтривалка (..) Сменяме един човек на Пеевски с друг човек на Пеевски – Рая Назарян“, коментира той пред медиите в парламентарните кулоари.