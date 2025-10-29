Броени дни остават за записване в младежкия конкурс за нова песен на „Музикаутор“

„Музикаутор“ и Националният студентски дом обявиха началото на третото издание на „Младежкия конкурс за нова песен“, който ще се проведе от 12 до 14 ноември 2025 г. в София.

Младите автори и изпълнители (според регламента те не трябва да са на повече от 30 години) могат да кандидатстват със свои оригинални песни до 31 октомври. Важно условие е и тези произведения, с които младите автори и творци ще кандидатстват, да не са представяни в предишни конкурси и да не са били в ротация в радио и телевизионния ефир.

Не е задължително текстовете на песни да са само на български език.

Регистрацията за участие се извършва онлайн чрез формуляр тук , където кандидатите трябва да приложат информация за авторите, описание на произведението, текст и демо версия във формат mp3.

Трябва да се обърне внимание, че е задължително кандидатстващите с оригинални произведения да са ги регистрирали с името си в „Музикаутор“, за да имат официално авторски права, най-късно до датата на първата конкурсна вечер – на 11 ноември 2025 година.

След приключване на приема на заявки до 31 октомври, комисия от представители на „Музикаутор“ ще извърши селекция в периода 1–7 ноември, а имената на избраните участници ще бъдат публикувани на 10 ноември на сайта www.musicautor.org.

След това избраните ще могат да представят песента си на сцената на Националния студентски дом (на 12 или 13 ноември).

Ще последва нова „цедка“ – най-добрите ще трябва да се качат отново на сцената и това ще е заключителната вечер – на 14 ноември. Тогава ще стане ясно кои ще са носителите на големите награди – и тази година на конкурса ще бъдат отличени най-добрите автори и изпълнители с Първа награда (1500 лв.), с Втора награда (1000 лв.), с Трета награда (500 лв.), с награда на „Музикаутор“ (500 лв.), награда „Вкусът на времето“ (500 лв.) и награда на Българската музикална асоциация (БМА).

Ето какво разказа за БАНКЕРЪ Васил Гюров (бас китарист, основател на групите „Кале“ и „Ревю“), който е заместник-председател на Управителния съвет на „Музикаутор“ и основен двигател на възродения от края на миналия век „Младежки конкурс“.

„Конкурсът продължава традицията на създадения през 1970 г. и продължил до 1990 г. музикален форум за младежка авторска музика, известен като „Малкият Орфей“.

Той е организиран от Панайот Славчев и се провежда в продължение на 20 години. През него са минавали всички известни изпълнители, включително и „Щурците“, като идеята му била да се даде възможност за изява на млади композитори, текстописци, артисти.

На възродения ни конкурс на първото издание се явиха 54 участници, на второто – 68 кандидати. Ние не сме поставили никакви ограничения за стила на песента, с който се кандидатства.

И организаторите, и журито на конкурса нямат отношение към поп фолка – но на първите две издания и такива песни бяха допуснати.“

На въпрос има ли наблюдение дали се явяват и кандидати от страната, Васил Гюров отговори, че всеки път е различно, но като цяло две трети от участващите са от София, а една трета – от други градове.

По отношение на това дали преобладават момчешки/момичешки банди или индивидуални изпълнители, Васил Гюров отговори, че съотношението като че ли е петдесет на петдесет. Същото се наблюдавало и при езика, на който са изпълнявани песните – при първите две издания 50% са били на български и 50% – на английски.

„На групите чисто технически, откъм звук, им е по-трудно да свирят на живо – но от друга страна те имат предимство – имат по-голяма възможност за сценична изява. Едно е като се появят трима, четирима, петима души на сцената, а друго е сам човек да си пусне записа и да пее. Нека не забравяме, че има и награда на публиката, а тя за мен е най-важна.

Публиката е добре дошла в Националния студентски дом – и на 12 ноември, и на 13 ноември, когато са прослушванията, и на 14 ноември, когато е финалът и избраните от журито още веднъж ще изсвирят парчетата си и ще изпеят песните си.

Журито се състои от 9 души – сред които има музикални редактори, журналисти и актьори с отношение към музиката, както и музиканти. Досега участие са потвърдили Деян Каменов – Дидо – вокалист на D2 и Ерсин Мустафов от Jeremy. Ние имаме желание всяка година да каним най-разнороден състав на журито“, обясни Васил Гюров.

Попитан дали организаторите на конкурса са си поставили за цел за третото издание на конкурса – да имат определен брой участници, Васил Гюров призна, че всеки, който малко е запознат със сцената, му е ясно какви големи технически предизвикателства има, за да се прослушат 26-27 изпълнители за една вечер, но от „Музикаутор“ винаги ще се радват да има повече участници.

И така, в оставащите три дни за кандидатстване, Васил Гюров пожела успех на всички участници в конкурса.