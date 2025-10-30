Какво се случва с тялото ви, когато редовно ядете гъби

Съществуват около 1600 вида гъби, но само 100 са признати за ядливи. Консумацията на безопасни се свързва с редица ползи за здравето, включително:

подобрено здраве на червата,

по-добра мозъчна функция,

превенция на диабет.

1. Намалено възпаление

Те са сред най-мощните противовъзпалителни храни. Хроничното възпаление в тялото се свързва с автоимунни заболявания и хронични болести като сърдечни заболявания, рак и Алцхаймер.

Няколко биоактивни съединения в гъбите – като бета-глюкани – регулират възпалителните цитокини, намалявайки системното дългосрочно възпаление.

2. Намален риск от диабет

Имат малко калории и нисък гликемичен индекс, което означава, че не повишават рязко кръвната захар.

Някои изследвания показват, че естествените им съставки могат да:

намалят усвояването на глюкоза в кръвта,

подобрят функцията на панкреаса и отделянето на инсулин.

Също така са богат източник на витамин D, който има връзка с намаляване на инсулиновата резистентност — ключов фактор за развитието на диабет тип 2.

3. Контрол на теглото

Могат да помогнат в борбата със затлъстяването, отчасти благодарение на своите противовъзпалителни свойства.

Те:

са бедни на калории,

съдържат много вода и фибри,

създават чувство за ситост,

забавят изпразването на стомаха.

Освен това гъбите подобряват микробиома на червата, като увеличават полезните бактерии, които подпомагат контрола на теглото.

4. Регулиране на кръвното налягане

Съдържат биоактивни съединения, които могат да понижат кръвното налягане, като отпускат кръвоносните съдове и подобряват кръвообращението.

5. Намален риск от депресия

Съдържат витамин B12, антиоксиданти и противовъзпалителни агенти, които подпомагат психичното здраве.

Проучвания показват, че умерената консумация на гъби е свързана с по-нисък риск от депресия.

Те са и най-богатият хранителен източник на ерготионин — аминокиселина с мощен антиоксидантен ефект, която също е свързана с превенция на депресията.

6. По-добро здраве на мозъка

Могат да забавят когнитивния упадък и развитието на деменция.

Проучване в Сингапур показва, че хора над 60 г., които ядат повече от две порции гъби седмично, имат значително по-нисък риск от когнитивно увреждане.

Тази връзка остава валидна дори след отчитане на възраст, пол, образование, тютюнопушене, алкохол и други фактори.

7. Подкрепа на имунната система

Влияят положително на чревния микробиом — общността от бактерии и микроорганизми в червата.

Те съдържат пребиотици, които подхранват полезните бактерии, подпомагат производството на противовъзпалителни съединения и укрепват чревната бариера, предотвратявайки навлизането на вредни вещества в кръвта.

Освен това имат антибактериални, антивирусни и противогъбични свойства и могат да се борят с бактерии като E. coli и Staphylococcus aureus.

8. Намален риск от рак

Ядливите гъби могат да предотвратят развитието и разпространението на рак, както и да подпомогнат имунната система по време на възстановяване.

Някои изследвания сочат, че всяко увеличение на приема на гъби с 1 грам на ден намалява риска от рак на гърдата с около 3%.

Хранителен състав

1 чаша нарязани сурови кафяви (кримини) съдържа:

Калории: 15.8

Мазнини: 0 г

Натрий: 4.3 мг

Въглехидрати: 3.1 г

Фибри: 0.4 г

Протеин: 1.8 г

Селен: 18.7 мкг (34% от дневната нужда)

Добавянето на около 84 г гъби към стандартната диета увеличава

фибрите с 2–3%,

калия с 8–12%,

рибофлавина с 12–18%,

ниацина с 11–26%,

селена с 11–23%,

медта с 16–26%.



Те се консумират от хората от праисторически времена. Днес повечето са отглеждани промишлено и безопасни.

Гъбите в гората могат да бъдат отровни – бъдете внимателни!

За безопасност ги купувайте само от надеждни източници.

Могат да се ядат сурови или сготвени. Изследванията показват, че микровълновото готвене и скарата най-добре запазват хранителните им вещества и увеличават антиоксидантната им активност, за разлика от варенето или пърженето.

