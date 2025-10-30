Цената на природния газ се повишава с 7,9% през ноември

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Цената на природния газ за ноември ще бъде по-висока с 7,88% спрямо октомври, съобщи Комисията за енергийно и водно регулиране. Новата утвърдена стойност е 65,82 лв./MWh (или 33,65 евро/MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ще продава природен газ на крайните снабдители и топлофикационните дружества.

Регулаторът прие новата тарифа след анализ на актуалните данни, предоставени от обществения доставчик. В ценовия микс е включено пълното количество азерски газ, доставян по интерконектора България–Гърция (IGB) съгласно дългосрочния договор с Азербайджан – фактор, който допринася за по-благоприятно ценообразуване. Освен това „Булгаргаз“ е осигурил и втечнен природен газ (LNG) чрез търгове при минимални доставни цени и оптимални условия на плащане.

Според КЕВР общественият доставчик е осигурил достатъчни количества за целия зимен сезон, което ще гарантира стабилност на пазара, ако не се стигне до значителен ръст на регионалното търсене. През октомври утвърдената цена беше 61,01 лв./MWh (31,19 евро/MWh).

