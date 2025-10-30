Bending Spoons купува американския онлайн доставчик AOL за 1.5 млрд. долара

Apollo Global Management е договорила продажбата на американския доставчик на онлайн услуги AOL на италианската технологична холдингова компания Bending Spoons за около 1.5 милиарда долара.

AOL продължава да генерира стотици милиони долари свободен паричен поток. Главният изпълнителен директор на Bending Spoons Лука Ферари заяви, че платформата има около 30 милиона активни месечни потребители в имейл и уеб услугите си. Той посочи, че тази „изключително лоялна потребителска база“ може да бъде обслужвана по-добре с повече инвестиции в продуктите. Сделката се очаква да приключи в края на тази година или в началото на следващата.

Bending Spoons е частна италианска холдингова компания, която купува активи с големи потребителски бази и инвестира в тях чрез технологични подобрения. Компанията задържа своите инвестиции дългосрочно, което означава, че AOL ще има стабилен собственик след многократните смени през последните години.

Компанията често придобива големи американски и европейски технологични фирми. През септември тя подписа споразумение за покупката на американската видео софтуерна компания Vimeo за 1.38 милиарда долара.

Apollo не търсеше продажбата на AOL, но силното представяне на марката привлече интерес от потенциални купувачи, което доведе до официална оценка на възможностите за продажба. През 2021 г. Apollo придоби AOL и Yahoo от Verizon и оттогава е инвестирала в продуктите, което е увеличило ангажираността на потребителите.

За финансиране на сделката Bending Spoons е набрала 2.8 милиарда долара чрез дългово финансиране, което ще се използва и за бъдещи инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, както и за сливания и придобивания. Сред банките, осигурили финансирането, са Banco BPM, BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan, UniCredit и други. Общо компанията е осигурила около 4 милиарда долара дългово финансиране през тази година.