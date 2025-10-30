Shell намали производството на LNG с 6% през деветте месеца на тази година

Shell намали производството си на втечнен природен газ (LNG) с 6% през деветте месеца на 2025 г. в сравнение със същия период на миналата година до приблизително 20.6 милиона тона, се казва в отчета на компанията.

През първото тримесечие Shell произведе 6.6 милиона тона LNG, още 6.7 милиона тона през второто и 7.3 милиона тона през третото. Увеличението през третото тримесечие се дължи главно на намаляване на работата по поддръжката и постепенното стартиране на проекта LNG Canada.

Продажбите на Shell на LNG се увеличиха с 6% през деветте месеца, достигайки 53.14 милиона тона. През първото тримесечие на 2025 г. продажбите на втечнен природен газ (LNG) бяха за 16.49 милиона тона, през второто тримесечие – за 17.77 милиона тона, а през третото – 18.88 милиона тона.

Прогнозата за производство на втечнен природен газ (LNG) за четвъртото тримесечие е за 7.4-8 милиона тона.

Shell по-рано обяви планове за укрепване на позицията си на пазара на втечнен природен газ (LNG) и увеличаване на производството с 4-5% годишно до 2030 година.

Shell има бизнес и у нас.

Основната търговска дейност на „Шел България“ е търговия на дребно с горива посредством собствена верига от търговски обекти. Съгласно обичайната търговска практика, „ШЕЛ“ осъществява като съпътстваща търговска дейност и опериране на търговски обекти, разположени в територията на самите бензиностанции, предлагащи храни, напитки и нехранителни стоки.