Депутатите гласуват промени в Закона за отбраната

Депутатите ще обсъдят на второ четене промени в Закона за отбраната и въоръжените сили като това е втора точка за днес. Комисията по отбрана прие да се увеличи с две години пределната възраст за служба на военнослужещите, неупражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на Кодекса за социално осигуряване.

С промените в закона се създава и изрична уредба, определяща дейността на Върховното главно командване и разрешаване използването на оръжие и/или технически средства от въоръжените сили срещу безпилотни автономни системи и средства при охрана и отбрана на военни обекти, пунктове за постоянна дислокация, военни формирования, техника и корабни платформи, разположени извън пунктовете за постоянна дислокация.

Народните представители ще започнат работа с проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и процедурата за избор от Народното събрание.

Според предлаганите правила номинациите за генерален директор на БТА може да се внасят от парламентарни групи или от народни представители в писмена форма чрез председателя на Народното събрание до Комисията по културата и медиите в седемдневен срок от гласуването на решението. Комисията по културата и медиите провежда изслушване на допуснатите кандидати в открито заседание.

При избора на нов генерален директор на БТА, за избран се счита кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. В случай, че няма избран кандидат, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор на генерален директор на БТА.

В дневния ред на депутатите е също ратифициране на Изменение и допълнение № 2 (Amendment 2) на Международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги” (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services).

Предвижда се парламентът да ратифицира и Споразумението между България и Европейската банка за възстановяване и развитие за сътрудничеството и дейностите на банката у нас (продължение).

В програмата за деня е предвидено и второто четене на Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България, Механизъм за съфинансиране на програми, съфинансирани от Европейския социален фонд плюс през 2021-2027 г. програмен период.