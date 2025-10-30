Тръмп нарече срещата си със Си Дзинпин „забележителна“

Разговорите между китайския президент Си Дзинпин и президента на САЩ Доналд Тръмп в Пусан, Южна Корея, приключиха след 1 час и 40 минути, съобщи Централната китайска телевизия. Каналът все още не предоставя подробности за срещата.

В началото на разговорите Си Дзинпин призова за прогресивно развитие на двустранните отношения между САЩ и Китай. Той също така отбеляза, че преговарящите от САЩ и Китай са постигнали основен консенсус за разрешаване на ключови търговски и икономически разногласия. Доналд Тръмп преди това изрази увереност, че срещата му със Си Дзинпин ще бъде много успешна.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече срещата си с китайския президент Си Дзинпин в Пусан, Южна Корея, „забележителна“, заявявайки, че са били взети много важни решения.

„Беше прекрасна среща; той е велик лидер на много силна страна“,

каза Тръмп, докато говореше пред репортери в преспула на Белия дом на борда на самолета си. Американският лидер добави, че на срещата „са били взети много важни решения“.

Тръмп даде най-висока оценка на разговорите си със Си Дзинпин. „Ще публикуваме изявление относно някои подробности от разговорите, но мисля, че като цяло, по скала от 0 до 10, където 10 е най-добрата оценка, бих казал, че тази среща беше 12“, каза шефът на Белия дом.

Преди тези разговори Тръмп и Си Дзинпин се срещнаха през 2019 г. в кулоарите на срещата на върха на Г-20 в Осака, Япония.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че

въпросът за руските петролни доставки не е бил обсъждан на срещата му с китайския президент Си Дзинпин

в Пусан.

„Всъщност не обсъждахме петрола. Обсъдихме съвместна работа за прекратяване на тази война“, каза американският лидер, отговаряйки на въпроси на репортери на борда на самолета си след разговорите си със Си Дзинпин.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че планира да посети Китай през април следващата година

и че китайският президент Си Дзинпин ще направи повторно посещение по-късно.

„Това е още едно нещо, за което Си Дзинпин и аз се споразумяхме. Аз ще отида в Китай през април, а той ще дойде в САЩ след това, в Палм Бийч, Флорида или Вашингтон“, каза президентът, говорейки пред репортери в пресцентъра на Белия дом на борда на самолета си след среща с китайския лидер.

Американският лидер отбеляза, че разговорите със Си Дзинпин в Пусан, Южна Корея, „бяха много добра среща за две големи, могъщи държави“. „Точно така трябва да се разбираме с голяма, могъща държава“, добави той.

Fox: Тръмп ще постигне повече от Байдън след разговорите със Си Дзинпин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, в лицето на китайския президент Си Дзинпин, е намерил достоен опонент в преговорите и следователно могат да се очакват положителни резултати за Съединените щати. Това мнение изрази коментаторът по международни отношения на Fox News Лиза Дафтари.

„Китайският президент е труден преговарящ, точно както президентът Тръмп.

Американският лидер си е намерил достоен опонент, така че можем да постигнем нещо добро, което ще е от полза за народа на Съединените щати, което не беше така при бившия президент Джо Байдън“, смята експертът.

По-специално, Дафтари очаква пробив по въпроса за контрабандата на фентанил. На 4 март администрацията на САЩ увеличи митата върху китайския внос до 20 процента. Вашингтон отдаде това на предполагаемите недостатъчни мерки на Пекин за борба с контрабандата на фентанил в Съединените щати. Пекин многократно е заявявал, че Китай е сред страните, които най-енергично се борят с трафика на наркотици.