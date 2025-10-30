РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Европейската комисия: Русия е заплаха за сигурността на Европа след тестовете на „Буревестник“ и „Посейдон“

Тестването на руските ядрени системи „Буревестник“ и „Посейдон“ е „не действие в правилната посока“, заяви говорителката на Европейската комисия Анита Хипер, предаде БНР. По думите ѝ, ако тези оръжия действително са с атомно задвижване, те могат да разпространяват радиоактивни вещества, което представлява сериозен риск.

„Това за пореден път показва, че вместо да избере мира, Русия продължава ескалацията с реториката и действията си“, подчерта Хипер. На въпрос дали подобни опити представляват заплаха за Европа, тя беше категорична, че Русия като цяло е заплаха за европейската сигурност.

За изявлението на американския президент Доналд Тръмп, че възнамерява да възобнови ядрените опити – за първи път от 90-те години, Хипер уточни, че засега няма данни подобен опит да е извършен от страна на САЩ и че „не трябва да се поставят двете страни под един знаменател“.

