Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп нареди в четвъртък на американската армия да възобнови незабавно изпитанията на ядрени оръжия след пауза от 33 години, минути преди срещата си с китайския президент Си Дзинпин.

Тръмп направи неочакваното съобщение в социалната си медия Truth Social, докато пътуваше с хеликоптера Marine One към търговска среща със Си в Пусан, Южна Корея. Той заяви, че нарежда на Пентагона да започне тестове на американския ядрен арсенал „на равна основа“ с другите ядрени сили.

„Заради програмите за учения на други държави наредих на Министерството на войната да започне тестване на нашите ядрени оръжия при равни условия. Процесът започва незабавно“, написа Тръмп. „Русия е втора, а Китай — далечен трети, но ще ни настигне до пет години.“

Руски високопоставен депутат заяви, че решението на Тръмп бележи „нова ера на непредсказуемост и открита конфронтация“, съобщи агенция РИА.

Министерството на външните работи на Китай призова Вашингтон да спази ангажимента си към мораториума върху ядрените тестове и да защити глобалния стратегически баланс и стабилност.

Не стана ясно дали Тръмп има предвид ядрено-експлозивни тестове, които се извършват от Националната администрация за ядрена сигурност, или изпитания на ракети, способни да носят ядрени бойни глави. Нито една ядрена сила, освен Северна Корея, не е извършвала експлозивни тестове от повече от 25 години.

По-късно, на път към Вашингтон, Тръмп заяви, че тестовете са необходими, за да се гарантира, че Съединените щати ще поддържат равни позиции със своите съперници. И че местата за тестове ще бъдат определени по-късно.

Попитан дали светът навлиза в по-рискова фаза по отношение на ядрените оръжия, той омаловажи заплахата, посочвайки, че американските запаси са добре защитени и добави, че би приветствал ядреното разоръжаване.

Решението на Тръмп да възобнови ядрените тестове идва след бързото разширяване на китайския ядрен арсенал и малко след като Русия обяви „успешно изпитание“ на ядрено задвижвана и ядрено способна крилата ракета, както и на ядрено торпедо.

По време на пътуването си към Азия по-рано през седмицата, Тръмп заяви, че руският президент Владимир Путин трябва да се съсредоточи върху прекратяването на войната в Украйна, „вместо да тества ракети“. Според Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), Китай е удвоил арсенала си от 300 на около 600 ядрени оръжия между 2020 и 2025 година. Американски военни източници смятат, че до 2030 г. Китай ще има над 1000 бойни глави. Проведеният през септември военен парад в Пекин показа пет нови ядрени системи, способни да достигнат континенталната част на Съединените щати.

Според базираната във Вашингтон Асоциация за контрол на въоръженията, американците разполагат с 5225 ядрени бойни глави, а Русия – с 5580.

В сряда (29 октомври) Путин обяви, че Русия успешно е тествала ядрено торпедо „Посейдон“, което според анализатори може да унищожи крайбрежни райони чрез радиоактивни вълни. Също през октомври, Русия също тества новата крилата ракета „Буревестник“ и проведе учения за ядрено изстрелване.

Последваха незабавни реакции срещу ядреното разпореждане на Тръмп.

Конгресменката Дина Титус (демократ от Невада) написа в X: „Ще внеса законопроект, който да спре това.“

Дарил Кимбъл, директор на Асоциацията за контрол на въоръженията, заяви, че на Америка ще й трябват поне 36 месеца, за да възобновят подземните тестове в Невада: „Тръмп е зле информиран и откъснат от реалността. Съединените щати нямат нито техническа, нито военна, нито политическа причина да подновяват ядрени експлозивни тестове за първи път от 1992 г.“, каза Кимбъл. Той предупреди, че решението може да „предизвика верижна реакция от ядрени тестове от страна на противниците на Белия дом и да подкопае Договора за неразпространение на ядреното оръжие“.

В Русия и Китай евентуален американски тест би се възприел като демонстрация на стратегическа сила. Путин многократно е заявявал, че Русия ще последва Щатите, ако те подновят тестовете.

През август Тръмп каза, че е обсъждал контрола върху ядрените оръжия с Путин и иска Китай да се присъедини към разговорите. Пекин отговори, че е „неразумно и нереалистично“ да бъде поканен на преговори за разоръжаване, при положение че неговият арсенал е много по-малък.

Повечето големи ядрени сили, с изключение на Северна Корея, прекратиха експлозивните тестове през 90-те години. Северна Корея извърши последния си тест през 2017 г., Русия – през 1990 г., САЩ – през 1992 г., а Китай – през 1996 година.

Четете още: Тръмп нарече срещата си със Си Дзинпин „забележителна“