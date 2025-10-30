Нетната печалба на Fibank възлиза на 133.03 млн. лева в края на септември

Нетната печалба на Fibank („Първа инвестиционна банка“ АД) към края на септември възлиза на 133.03 млн. лева. Това сочат данните от междинния финансов отчет на кредитната институция.

Общите приходи от банкови операции от началото на тази година са в размер на 399.72 млн. лв. (при 407.26 млн. лв. година по-рано). Нетният лихвен доход за периода януари – септември е 326.9 млн. лв. и е с ръст от 11.1 млн. лв. спрямо същия период миналата година. Нетният доход от такси и комисиони на банката е 130.08 млн. лв. и е с 8.16 млн. лв. по-висок спрямо края на септември 2024-а.

Административните разходи са нараснали до 179.87 млн. лева при 167.1 млн. лева.

Активите на банката в края на деветмесечието достигат 16.46 млрд. лв.,

като отбелязват увеличение спрямо края на 2024 г. от 726 млн. лева. По размер на активите „Първа инвестиционна банка“ АД запазва мястото си сред водещите кредитни институции в българската банкова система.

Депозитите от други клиенти в края на септември са в размер на 13.06 млрд. лв.

с нетно увеличениe за тази година от 74 млн. лева. И по този показател банката поддържа позицията си в първите кредитни институции в страната.

Счетоводният собствен капитал възлиза на 1.74 млрд. лв. и се увеличава със 133 млн. лв. от началото на годината.

Вземанията от клиенти по балансова стойност към края на третото тримесечие са в размер на 8.88 млрд. лв.,

като увеличението спрямо края на миналата година е 961 млн. лева.

В края на септември общият брой на клоновете и офисите на „Първа инвестиционна банка“ в България е 114. От тях 34 локации са в София и 80 в градовете извън столицата. „Броят на клоновете и офисите отразява придържането към политиката за синергия и поддържане на оптимална ефективност на клоновата мрежа“, посочват от банката.

През 2025 г., както и през миналата година банката не е разпределяла дивиденти.

„Първа инвестиционна банка“ АД е публично дружество, част от чиято основна дейност е публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставянето на кредити или друго финансиране. В този смисъл за периода до 30 септември 2025 г. не са настъпили събития извън обичайната дейност на банката.

Най-големи акционери в банката са Ивайло Димитров Мутафчиев и Цеко Тодоров Минев, които притежават по 31.36% от капитала. „Българска банка за развитие“ АД има дял от 18.35%, Valea Foundation – 7.87%, а останалите акции са малки инвеститори.

През август Fibank („Първа инвестиционна банка“ АД) успешно пласира частна емисия облигации на обща стойност 50 млн. евро, които отговарят на изискванията за MREL. Независимо че банката отговаря изцяло на регулаторните изисквания за MREL, тази емисия представлява стратегическа стъпка, която потвърждава стабилността, доверието на инвеститорите и способността на банката да се финансира при конкурентни пазарни условия, коментираха от Fibank.

От началото на тази година цените на акциите на банката, които се търгуват на “Българска фондова борса”, поскъпват. В момента сделки се сключват на цена от 5.26 лв. за един брой при 4.30 лева в началото на януари. Така борсовите играчи оцениха дружествоот на 784 186 048 лева пазарна капитализация.