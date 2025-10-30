Ивайло Мирчев призова Борисов да подкрепи оставката на Антон Славчев и той го направи

Докато течеше гласуването на нови 7 точки, с които парламентът промени дневния си ред, Ивайло Мирчев от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ призова от трибуната на Народното събрание лидера на ГЕРБ – Бойко Борисов да подкрепи оставката на шефа на антикорупционната комисия (КПК) Антон Славчев, както бил обещал.

„Ние бяхме доста добронамерени – оставихме папката с оставката на рояла долу – в Народното събрание, но това не се случи. Но аз вярвам винаги на г-н Борисов и разчитам на мъжката му дума и когато е казал, че ще подкрепи оставката на г-н Славчев, да го направи„, обясни Мирчев.

След това народният представител от ПП-ДБ отиде до банката на Борисов и му даде папката, в която Борисов се подписа. Малко след това председателят на парламента Рая Назарян направи забележка на депутатите да се въздържат от увеселение в залата. По-конкретно то бе предизвикано от Павела Митова – депутатът от ИТН – която отиде до банката на Драгомир Стойнев от „БСП-Обединена левица“ с папка. Видя се, че той също подписва някакви документи.

След това гласуването на новите точки в дневния ред продължи. Депутатите приеха и да удължат работното си време до изчерпване на всичките 7 точки за днес, сред които разглеждане на двата законопроекта – за ДАР и за специалните разузнавателни средства, на които президентът наложи вето; проект на решение за приемане на процедурните правила за предлагане на кандидат за председател на ДАНС; приемане на второ четене на промени в Закона за отбраната и въоръжените сили; проекторешение за ратифициране и международен договор за Sidewinder AIM 9X Блок II ракети и свързани с тях материали и услуги и на първо четене промени в Изборния кодекс, предложени от „Възраждане“.

След това мнозинството избра Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС за заместник-председател на 51-ото Народно събрание, тъй като новата първа точка за днес бе именно този избор. Тя бе с вносители неговите съпартийци – Деница Сачева и Рая Назарян.