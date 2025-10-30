Учени: Секс в космоса е имало, но не е доказан (част 3)

„Заподозрените“ са група руски астронавти и американска двойка

Има организми, които могат да правят интересни неща. Например да преобразуват радиоактивно лъчение, при което се получава радиосинтез. Има вид гъби, които охотно растат в саркофазите на Чернобил. По тези механизми може да се набавя храна в космоса, стига да не е радиоактивна. Радиосинтез може да се прилага и при водораслите.

Кислород, вода и храна могат да бъдат набавени и в момента на Марс. Експериментът „Мокси“ на НАСА показват, че атмосфера на Марс има, макар и тънка, и кислород може да бъде извлечен. Водата е там отдавна, дори е била годна за пиене – доказа се, че на Марс има огромни количества воден лед. За храната също има идеи.

Китайската космическа програма е на изключително равнище, само НАСА са по-добри. Европа изостава. Освен това Китай търси партньори за развитие и това е отличен шанс за СУ „Кл. Охридски“.

Ако искаме действително да станем космически вид, трябва да се научим и да се възпроизвеждаме в космоса. Няма сигурни данни дали е правен секс в космоса, но има основателни догадки. „Заподозрените“ са група руски астронавти и американска двойка. Вече се заражда науката астросексология.

Това споделиха в СТУДИО БАНКЕРЪ изтъкнатите учени акад. Николай Денков, доц., Владимир Божилов и д-р Петър Ефтимов.

Още от интервюто:

Как ще бъдат обезпечени с въздух, вода и храна продължителните експедиции в космоса до Марс?

Какво е нивото на китайските космически програми, по наблюдения на български учени?

Какви са належащите приоритети на Европейската космическа агенция?

Какви са проблемите за секс в космоса?

Що е тераформирането – фантастика или предстояща реалност?

