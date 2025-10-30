РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Пеевски за изборите в Пазарджик: Всичко е било пърформанс

„Всичко е било пърформанс, организиран от “пуделите и пачките”. Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента лидерът на “Ново начало” Делян Пеевски във връзка с изборите за общински съветници в Пазарджик, които се проведоха преди дни.

Пеевски показа снимки на медиите, на които, по неговите думи, са Бойко Рашков и Мухарем – Мухата.

Хората с автомобилите. Лицето от групата на Ярата. И какво направиха в Пазарджик? Заловиха собствените си коли. Измамници. За пореден път ескалираха напрежение, опитаха се да объркат хората”, каза той.

