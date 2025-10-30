Жители на столичния кв. „Люлин“ излизат на протест заради кризата с боклука

Жители на столичния квартал „Люлин“ планират протест днес от 17:30 ч., като има вероятност да блокират движението на кръстовището между булевардите „Царица Йоана“ и „Петър Дертлиев“. Информацията е споделена във „Фейсбук“ групата „Люлин“, където все повече хора изразяват подкрепа и съгласие с инициативата.

Организаторите на протеста посочват като причина за недоволството натрупания боклук, липсата на добра организация и бездействието на институциите.

Междувременно стана ясно, че през декември още три столични района – „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“, ще преминат в кризисен режим на извозване на отпадъците, тъй като досегашните договори изтичат, а обществените поръчки са прекратени. За други три района – „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“, е намерен нов частен изпълнител, турска фирма, която ще поеме почистването от януари догодина.