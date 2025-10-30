РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Мариан Бачев отговори на кмета на район „Изгрев“, школата му имала договор, предложен от читалището

"Възраждане" иска оставката на министъра на културата Мариан Бачев

Министърът на културата Мариан Бачев заяви, че не знае за проблем около театралната школа, основана от него, тъй като има подписан договор с читалището, в което тя се помещава. Така той отговори на обвиненията на районния кмет на „Изгрев“ Делян Георгиев, който твърди, че школата ползва читалището незаконно и срещу символичен наем.

Бачев обясни, че договорът е подписан още през 2015 г., когато той е бил председател на настоятелството на читалището и че е спазил всички процедури, които са му били представени. Той допълни, че не може да проверява вътрешните решения на настоятелството и че няма притеснения по случая.

По-рано днес, кметът на район „Изгрев“ Делян Георгиев заяви, че е получил обаждане от адвоката на министър Бачев с искане да се извини публично в срок от три дни. Той обаче отказва да го направи, тъй като „просто изпълнява задълженията си и не е обидил министъра“.

