Германия обмисля национализацията на подразделението на „Роснефть“

Американските санкции срещу руската петролна компания „Роснефть“ отново разпалиха дискусии в Германия за национализирането ѝ в страната, включително рафинерия, от която Берлин зависи за по-голямата част от горивото си. Ситуацията подчертава сложната мрежа от икономически връзки между Германия и Русия, която десетилетия наред снабдяваше индустриалната сила на Европа с енергия до началото на войната в Украйна.

В сряда (29 октомври) Министерството на финансите на Съединените щати съобщи, че е издало временен лиценз, освобождаващ германското подразделение на руската компания от американските санкции до април 2026 година.

Постоянното изключение от санкциите остава предпочитаният вариант за Берлин, но германските власти разглеждат и възможността да конфискуват активите и да ги продадат на чуждестранен инвеститор.

Говорител на Министерство на икономиката заяви, че правителството е в „много интензивен контакт“ с американската страна и че издаденият лиценз е „първа стъпка“, като преговорите за удължаване на разрешението след април продължават.

Компанията контролира стратегически германски активи

Германското подразделение на „Роснефть“ притежава контролен дял в рафинерията в Шведт, която осигурява по-голямата част от горивото на Берлин – включително керосин за летището, бензин за Източна Германия и ключови суровини за химическата индустрия.

Компанията има и дялове в рафинериите MiRo и Bayernoil.

След руското нахлуване в Украйна през 2022 г. тези активи бяха поставени под попечителство, което даде на федералния кабинет пряк контрол върху тях. То се подновява на всеки шест месеца, но може да бъде оспорено в съда, тъй като временната правна основа на мярката трябва да се преразглежда.

Досега Берлин се въздържаше от пълно изземване (национализация) на активите на руския газов гигант в Германия заради притеснения, че може да се наложи да плати компенсации на Москва.

Бизнес за милиарди долари

Според руски медии, активите на компанията в Германия се оценяват на около 7 милиарда долара. Москва вече предупреди Европа да не конфискува нейна собственост, като даде знак, че германските компании с инвестиции в Русия могат да бъдат обект на ответни мерки от Кремъл.

Руският газов гигант се опитва да продаде германския си бизнес още от март 2024 г., но без успех. Компанията не е коментирала ситуацията в сряда.

Политици настояват за национализация

Михаел Келнер, депутат от партията „Зелени“ в германския парламент и бивш член на предишното коалиционно правителство, който е отговарял за въпросите, свързани с „Роснефть“, призова кабинета да национализира компанията: