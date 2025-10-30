Volkswagen отчете нетна загуба от 1.07 млрд. евро през третото тримесечие

Германският автомобилен гигант Volkswagen отчете нетна загуба от 1.07 милиарда евро през третото тримесечие. Година по-рано компанията беше на печалба от 1.56 милиарда евро, се казва в изявление на групата.

През деветте месеца общата печалба на автомобилния производител спадна с над 60% от 8.8 милиарда евро на 3.4 милиарда евро. Кризата в дъщерното му дружество за спортни автомобили Porsche, както и американските мита, бяха посочени като причини за спада.

В същото време компанията отчете леко увеличение на продажбите и приходите.

През деветмесечието паричните постъпления се увеличиха с 0.6% и са в размер на 239 милиарда евро, докато доставките нараснаха с 1.2% до 6.6 милиона превозни средства.

Междувременно затруднената ѝ от дълго време основна марка Volkswagen успя да подобри представянето си. Това беше улеснено от програма за намаляване на разходите, която включваше планираните съкращения на десетки хиляди работни места. Оперативната възвръщаемост на продажбите за първите девет месеца се увеличи до 2.3 процента.

През третото тримесечие бяха продадени 2.2 милиона превозни средства от всички марки на Porsche Group, което е с 1% повече на годишна база. Това се дължи главно на значителния ръст в продажбите на електрически превозни средства и силните резултати на дъщерните дружества Koda и Seat.

По-рано беше съобщено, че

печалбите на германския производител на спортни и луксозни автомобили Porsche са спаднали

с 95.9% на годишна база през първите три тримесечия на тази година, достигайки едва 114 милиона евро. Само през третото тримесечие загубите на Групата се оценяват на 967 милиона евро. Оперативната печалба за деветте месеца е била 40 милиона евро, което е с 99% по-малко от отчетените приблизително 4 милиарда евро преди година. Експертите смятат, че трудностите на Porsche се дължат отчасти на драматична промяна в бъдещата стратегия на Групата.

От Volkswagen съобщиха по-рано, че печалбата му през второто тримесечие на тази година е спаднала с повече от една трета (36.3%) в сравнение с миналата година, достигайки 2.29 милиарда евро.

Германската автомобилна индустрия преживява тежка криза, отчасти поради влошаващите се търговски отношения между Китай и Европейския съюз, както и между САЩ и Европейския съюз.