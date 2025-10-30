Словесна война между белгийския министър на отбраната и Дмитрий Медведев: Размениха си заплахи за унищожение в социалните мрежи

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен и заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев си размениха остри реплики и взаимни заплахи в социалните мрежи, съобщават белгийските медии, предаде БТА. Поводът стана интервю на Франкен за вестник “Морхен”, в което той заявява, че ако Русия нанесе въздушен удар по Брюксел, в отговор Москва ще бъде заличена от картата на света.

В отговор Медведев написа, че „ако това се случи, от картата ще изчезне Белгия“. Бившият руски президент, известен със своите агресивни изявления след началото на войната в Украйна, коментира думите на Франкен в контекста на последното съобщение на Владимир Путин за успешните изпитания на подводното ядрено торпедо „Посейдон“. Медведев заяви, че това оръжие „не може да бъде спряно от нищо“ и нарече белгийския министър „тъпак“.

Франкен отговори с цитат от римския поет Овидий, според когото „тихият мир е присъщ за човека, а свирепият гняв — за дивия звяр“. Словесната ескалация идва на фона на предишни предупреждения от НАТО. Още през миналата година тогавашният председател на Военния комитет на алианса адмирал Роб Бауер предупреди, че Русия би могла да предприеме военни действия срещу стратегически цели в Белгия, сред тях централата на НАТО и институциите на Европейския съюз в Брюксел, пристанището в Антверпен и международната разплащателна система SWIFT.