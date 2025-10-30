„Продължаваме промяната“ обвини Пеевски в кризисен пиар заради снимките с Бойко Рашков

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев заяви пред журналисти в парламента, че с действията си Делян Пеевски се опитва чрез кризисен пиар да отклони общественото внимание от основната тема – бюджета за 2026 година. Коментарът на Василев дойде във връзка със снимките, които по-рано днес водачът на „Ново начало“ показа на медиите.

„Много интересно става, че Пеевски след три седмици успя да намери за кризисен пиар една снимка на улицата с г-н Рашков, който в този момент спира половината вълна от купени гласове„, коментира Василев.

Самият Бойко Рашков коментира, че не познава човека от снимките и че се е здрависвал с много хора. Той уточни, че кадърът не е направен пред изборната секция, а пред полицейска кола. „Аз съм в центъра на махалата, където гласуваха роми и присъствах в 44-та секция. Шефът на СИК беше доведен от Буковлък, Плевенско, да ръководи изборния процес в тази секция. Когато бях министър работихме там, с много усилие, за да спрем купуването и продаването на гласове. Аз нямам представа кой е този човек. Както видяхте на този запис, покрай мен минават хора и ме поздравяват. Аз с някои се здрависвам, с други – не„, заяви Рашков.

Относно евентуалната продажба на „Лукойл“, Асен Василев заяви, че руската компания е обявила интерес от страна на фирмата „Гънвор“. По думите му обаче трябва да се прецени дали на тази компания изобщо ще бъде разрешено да купи рафинерията. Лидерът на „Продължаваме промяната“ допълни, че правителството трябва да има резервен план как ще се осигурява суров петрол, как ще се извършват финансовите операции и дали ще бъде назначен специален управител в компанията.