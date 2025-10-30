РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Трима на съд за измами с продажби на парцели в „Студентски град“

студентски градремонт на улица

Софийската районна прокуратура внесе в съда обвинителен акт срещу трима мъже, обвинени в измами с имоти, при които е нанесена щета в особено големи размери – 120 000 лева.

Според обвинението, тримата подсъдими са заблудили потърпевшите, че са упълномощени да продават парцели в столичния квартал „Студентски град“.

Прокуратурата твърди, че тримата са използвали неистински официални документи – решения на общинската служба „Земеделие“ за възстановяване на имоти на наследници, както и фалшив договор за покупко-продажба от 1956 година. Чрез тях обвиняемите успели да променят собствеността, отразена в кадастралните карти, върху терени в местността „Убреща“, с обща площ около 2000 квадратни метра.

След това тримата се снабдили със скици, в които името на мним собственик било вписано като реален притежател на имота. Документите били използвани многократно пред различни институции, с цел да се потвърди фалшивата собственост.

По този начин обвиняемите въвели в заблуждение няколко души, че имотите се продават от техните законни собственици и нанесли щети в размер на 120 000 лева.

Разследването е установило, че двама от обвиняемите са участвали в шест отделни престъпни деяния, а третият – в две документни престъпления, извършени с цел имотна облага. В хода на делото са разпитани свидетели и са извършени редица експертизи.

Предстои Софийският районен съд да разгледа делото срещу тримата обвиняеми.

Новини от България и света.

