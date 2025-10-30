Спецакция в Перник, шестима са задържани

Шестима души задържани при спецакция в Перник, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Акцията е проведена с цел противодействие на битовата престъпност, контрол по Закона за гражданската регистрация и опазване на обществения ред.

В хода на действията са проверени 112 души, множество адреси и моторни превозни средства. Арестувани са шест души за съпричастност към извършени престъпления и установяване на самоличност; съставени са 36 акта по Закона за гражданската регистрация на незаконно пребиваващи; съставен е един акт по Закона за българските лични документи и са връчени 24 наказателни постановления за предишни нарушения.

По случаите са образувани съответни преписки, като материалите са докладвани на прокуратурата. „Акцията е част от последователните превантивни мерки, които провеждаме в областта за ограничаване на престъпността и подобряване на сигурността на гражданите.

Подобни проверки ще продължат и в други квартали на Перник и региона, заявиха от дирекцията. Полицейското присъствие в районите ще остане засилено и през следващите дни и месеци.