„Чайкафарма“ увеличава приходите, а печалбата ѝ расте до 6.6 млн. лева

„Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД е една от най-бързо развиващите се български фармацевтични компании, която произвежда генерични лекарствени продукти. Приходи ѝ в края на третото тримесечие възлизат на 47.94 млн. лева при 40.41 млн. лева година по-рано. Нетната печалба на фирмата е 6.6 млн. лева и расте с 51.89% на годишна база. Това показват числата в междинния финансов отчет на фирмата.

С най-голям дял в продажбите са таблетки, които са осигурили 36.88 млн. лева от паричните приходи. Следват флакони и ампули.

Дружеството инвестира в закупуването на машина за визуален контрол на всеки флакон, с цел оптимизиране на производствения процес и по-бързото издаване на готовия продукт. Монтирането и в завода във Варна е завършило и машината е въведена в експлоатация.

Разходите по дейността на предприятието също нарастват – до 40.55 млн. лева,

в сравнение с 35.64 млн. лева за деветмесечието на миналата година.Най-много средства са похарчени за материали и за външни услуги. Разходите за заплати за нараснали до 6.63 млн. лева при 5.59 млн. лева година по-рано.

Основната сфера на дейност на дружеството към момента е производство, опаковане (първично и вторично), маркетинг и промоция на медикаменти и развойна дейност.

Към момента в заводите на дружеството се произвеждат над 160 лекарствени продукта и осем хранителни добавки.

Към края на септември средно-списъчният брой на служителите в „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ е 209 (при 207 към края на 2024 г.).

Рискове

Дружеството е изложено на силна конкуренция. То извършва своята дейност при активен обмен с чуждестранни доставчици и клиенти. Поради това то е изложено на валутен риск, основно спрямо щатския долар. Останалата част от операциите на дружеството обичайно са деноминирани в български лева и/или в евро.

През септември фармацевтичната компания направи увеличение на капитала си

от 91 800 000 лв. на 95 900 000 лева със собствени средства. Новите обикновени, поименни, безналични с право на глас акции с номинал 1 лев се търгуват на „Българска фондова борса“ от 26 септември.

През последните дванадесет месеца акциите на дружеството на БФБ са поскъпнали до 17.90 лева за един брой, но минаха и през дъното от 10.52 лева. А пазарната ѝ капитализация възлиза на 1 716 610 000 лева – втората по големина публична компания на “БФБ-София” след „Шелли Груп“ ЕД.